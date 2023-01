Tongo se encuentra nuevamente delicado de salud y médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) luchan por salvarle la vida. Este martes 25 de enero, por la madrugada, se informó que lo llevaron de emergencia al nosocomio, tras otra recaída.

El creador de “La pituca” estaba en un proceso de recuperación desde inicios del mes de enero. Ante la noticia, la familia del personaje descartó su muerte, tal como circulaba en redes sociales.

Tongo preocupa a sus seguidores

A finales de diciembre, el cantante fue ingresado al hospital nacional y trasladado de emergencia para que puedan restablecerlo. Gladys Lupinta, su esposa, dijo que no se encontraba bien y pidió que oren por su recuperación. En efecto, logró sobrellevar el mal con el paso de los días.

Su internamiento se dio días después de ser operado de un tumor. El intérprete de temas como “Chop suey” y “Numb” conllevaba ese mal desde hace un tiempo atrás.

El cantante Tongo padece de una enfermedad terminal desde hace varios meses. En una oportunidad, reveló que tiene insuficiencia renal durante una entrevista con un medio local.

Esta patología se complicó aún más por la diabetes que le diagnosticaron hace años. “Yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, dijo tiempo atrás.

En agosto del 2021, relató que estaba recibiendo tratamiento de diálisis y recordó una anécdota. Comentó que sentía los pies fríos y una enfermera le colocó una bolsa con agua caliente.

“Se olvidaron, pasaron cuatro horas y eso causó que se me quemaran las plantas de los pies (…) Quedaron en carne viva, se notaban mis huesos”, relató.

Tongo y su mensaje tras anunciarse su enfermedad

Abelardo Gutiérrez, Tongo para sus seguidores y seres queridos, se pronunció a inicios de enero tras ser internado de emergencia en el hospital. Dejó un breve mensaje y dio detalles de su estado de salud.

“No me siento bien, pero quiero seguir viviendo”, expresó el cantante con cierta dificultad. Hasta el momento, no se saben más detalles de cómo se encuentra.