Ser la hija de Tongo nunca fue su carta de presentación. Cuando Cint Gutiérrez empezó a cantar, no les contó a sus padres ni amistades sobre sus intenciones artísticas. Se recurseaba cantando en los carros y en pequeños eventos, y así fue hasta el 2020, que decidió dedicarse profesionalmente a la música luego de culminar sus estudios universitarios.

“Toda la vida me ha gustado cantar, tocar; pero al principio era muy perfil bajo, muy tímida, me costaba decir que me estaba atreviendo a hacer mi propia música. Durante varios meses me aventuré a ‘carrear’, a cantar en los carros acompañada de un guitarrista, para poder costear un estudio de grabación, pues siempre fue importante para mí grabar canciones y que me reconozcan por mi trabajo y no por tener un papá famoso”, cuenta la hija menor de Abelardo Gutiérrez.

Cint Gutiérrez, hija de Tongo. (Foto: Julio Reaño)

“Y no es porque me avergüence de mi padre, al contrario, estoy súper orgullosa de él porque ha salido desde abajo, ha trabajado duro para educarnos a mis seis hermanos y a mí. Ha logrado grandes cosas, con su música ha llegado lejos, a todos los sectores socioeconómicos del Perú”, destaca.

Estrena canción

Después de seguir estudios de canto y piano, en 2020 Cint inició una carrera como cantante de pop latino, lanzando los sencillos “No, “Sorry x2″ y “Fuego”. Un año después lanzó “No te olvidé” y el remix de su tema “No”. Este 1 de agosto estrena “Bad Girl”, una canción sobre una joven infiel que luego muestra arrepentimiento.

“Cuando me preguntan qué género hago, siempre digo que latin pop, pero estoy dispuesta a hacer cualquier otro porque creo que un artista debe ser lo más versátil posible. Este primero de agosto estreno una canción en pop rock y la próxima será una cumbia urbana”, advierte.

Asimismo, la artista de 30 años, no descarta hacer una colaboración con su padre, y siguiendo los consejos de este, espera grabar muy pronto una nueva versión de “La Pituca”.

“Mi papá siempre me da miles de recomendaciones, tiene ideas locas, me dice que grabe en inglés, que haga una versión de alguno de sus hits, me enseña, me guía, y cuando saco algo nuevo me asesora. Sería genial versionar ‘La Pituca’, aunque siento que la valla es muy alta porque es un tema que está posicionado y es difícil que la gente lo acepte en otro género. También espero grabar algo en cumbia con mi papá, a él le entusiasma mucho esa idea”, destaca y evita las comparaciones sobre sus voces y talento artístico.

“No soy mejor ni peor cantante que mi padre, simplemente tenemos voces diferentes, cada uno tiene su estilo. De hecho estudié inglés y lo manejo mejor que él, de repente más adelante pueda sacar algo en ese idioma o en ‘tonglish’ (Risas)”, advierte.

Poco a poco, Cint se está abriendo camino en la difícil industria musical peruana y con miras a la internacionalización, este año se presentó en Ciudad de México, en Galería Plaza de las estrellas.

“Me convocaron por mis canciones, por mi trabajo y no porque soy la hija de Tongo. Me satisface saber que mi esfuerzo esté dando frutos, que mi música guste porque para mí, nada ha sido fácil”, remarca.

Finalmente, aclara que su papá tras superar sus problemas de salud, retomó su carrera musical. “Superó la crisis que tuvo por la diabetes, ha vuelto a cantar, a componer, hasta mejoró su inglés, y se siente contento y orgulloso de los logros de sus hijos”, remarca.

Cint Gutiérrez se recurseaba cantando en los carros para poder grabar sus canciones en un estudio de grabación. (Foto: Julio Reaño)