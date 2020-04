KANAKU Y EL TIGRE

Tras cinco años de espera, la exitosa banda peruana Kanaku y el Tigre estrenó su nuevo álbum de estudio –el tercero de su carrera–, que lleva por título “¿Si le doy zoom, puedo ver África?”. El lanzamiento se da en el contexto del aislamiento social obligatorio decretado en el Perú. “Resulta ser una gran ironía que salga justo en este momento en el que nos toca a todos mirar para adentro. Por ello nos gustaría que se sientan acompañados con nuestras canciones”, ha señalado Nico Saba, quien conforma la agrupación de indie pop junto a Mario Bellatín y Marcial Rey.

El disco cuenta con colaboraciones de diversos artistas nacionales extranjeros, como Jorge Drexler, Alexis Díaz Pimienta, Kevin y Miranda Johansen, Chaska Páucar, Miki González, Camille Jackson, Joaquín Mariátegui, Pamela Rodríguez y Lorena Blume.

En Spotify, Apple Music, You Tube y más.

TOÑO JÁUREGUI

Aunque es una canción que Toño Jáuregui escribió hace varios meses, en opinión del autor "Por arte de magia" cobra especial relevancia en estos tiempos de pandemia. "Parece que los conceptos están inspirados en el momento actual que estamos atravesando. El caos no solo es intelectual, hay un sesgo generalizado de lo que ocurre en el mundo y miramos atrás como si no fuéramos culpables", ha dicho el exintegrate de Libido sobre este primer sencillo de lo que será su segundo álbum como solista, a estrenarse en octubre próximo. La canción vino acompañada de un videoclip.

En You Tube

NICOLE PILLMAN

Una de las artistas que expresamente se ha unido a las campañas para tomar conciencia sobre el coronavirus es Nicole Pillman, quien para pedir a sus seguidores que acaten las restricciones del gobierno y se queden en casa decidió compartir una adaptación especial de su tema "Entre la espada y la pared".

De esta forma, la intérprete peruana cambió la letra de la canción con un mensaje en esa línea: “Quédate en tu casa, para el virus no propagar, son quince días solamente, piensa en toda esa gente, vulnerable de verdad”, cantó en su interpretación.

Puedes verlo en las redes sociales de la cantante.

TONGO

Con su estilo particular, el cantante de cumbia Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como Tongo, se sumó también a las voces que alertan sobre la importancia de ser responsables para combatir el COVID-19. Y lo hizo a través de la parodia, como es costumbre en él, al lanzar el tema “El coronavirus no nos vencerá”. La canción viene acompañada de un videoclip casero (como tiene que ser, cuarentena manda) y en ella Tongo renuncia a sus extravagantes interpretaciones en inglés o francés, para dar un mensaje claro en español: “Lávate las manos con jabón, desinféctalas bien con alcohol. Que el coronavirus está atacando por todas partes, es peligroso salir de la casa. Si no te cuidas, arriesgas a toda tu gente”. Para reflexionar.

En You Tube.

DESDE EL EXTRANJERO

BONO DE U2

Entre lo más destacado de la producción musical internacional en este contexto de pandemia y cuarentena está “Let Your Love Be Known”, canción del músico irlandés que habla sobre las muestras de solidaridad de la gente desde el encierro.

FITO PÁEZ

El cantautor argentino lanzó en los primeros días de expansión de la pandemia en Latinoamérica su disco “La conquista del espacio”, una producción compuesta por nueve canciones. Como corresponde, la presentó con un pequeño show en vivo desde su encierro en casa.

DUA LIPA

La talentosa cantante británica soltó virtualmente “Future Nostalgia”, nueva producción en la que parece hacer un recorrido por diferentes etapas del pop y el disco más bailable. Las primeras críticas al álbum han sido bastante positivas. Y ella lo celebró con sus fans interpretando la canción “Don’t Start Now” desde su habitación.

NINE INCH NAILS

La semana pasada, la respetada banda de rock industrial estadounidense compartió de forma gratuita “Ghosts V-VI”, un disco doble (y en su mayor parte instrumental) en el que se demarcan dos tonos claramente diferenciados: la esperanza y la incertidumbre que trae consigo el coronavirus.

RUBÉN BLADES

“Para Panamá” es el nombre de la canción grabada en casa, con la que el músico se dirige a la gente de su país. “Somos una mano, hermanos y hermanas, frente a la tormenta nuestras manos tiemblan […] este es el momento de tomar conciencia; de ayudarnos todos sin indiferencia”, canta.

PEARL JAM

Entre los lanzamientos más esperados del año estaba “Gigaton”, undécimo disco de la banda de grunge estadounidense. Aunque ya había sido anunciado con meses de anticipación, el grupo liderado por Eddie Vedder decidió no postergar su estreno pese a la crisis. Y la respuesta de sus seguidores ha sido más que positiva.

ROSALÍA

La española aprovechó estos días complicados para lanzar “Dolerme”, una nueva canción en tono bastante suave. “Espero que os haga sentir un poco mejor, como a mí cuando la hice”, escribió la artista en sus redes sociales.

BON JOVI

Cuando la pandemia recién empezaba, el músico de Nueva Jersey pidió a sus fanáticos que le enviaran sus testimonios personales en torno al COVID-19 para componer una canción. Y hace solo unos días mostró el resultado, con una interpretación virtual de “Do What You Can”, inspirador tema colaborativo que, al parecer, seguirá creciendo gracias al aporte de personas de todo el mundo.





El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.





TE PUEDE INTERESAR