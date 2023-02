La actriz que participó en ‘De vuelta al barrio’ dejó boquiabiertos a sus seguidores al mostrar un vídeo en el que se ve bastante afectada tras revelar que sufre de acné crónico provocado por el estrés que ha estado pasando, además de cambios físicos y emocionales que afectan su cuerpo.

A través de su Tiktok oficial, la influencer, quien hace poco fue la flamante ganadora del Miss Teen Beauty Global, apareció en un vídeo sin el uso de filtros o maquillaje para compartir con sus seguidores el problema de acné que apenas ha brotado en su rostro.

“Quiero mostrarle el problema de acné que estoy teniendo. He estado pasando por mucho física y emocionalmente, y esa es la forma en la que mi cuerpo me ha dado una alerta. Sé que hay algo que no está bien, he podido ser consciente de que hay muchas cosas en las que tengo que trabajar”, aseguró

Alexia realizó una reflexión a manera de consejo para sus fans y así evitar que pasen por el mismo problema que ella.

“Pero quería mostrarles esto para recordarles que, si están pasando por algo así, no estás solo. Recordarles que deben priorizarse, recordarles que si tú no estás bien no le puedes hacer bien al resto. Mi mayor acto de bondad hacia ustedes es empezar a cuidarme a mí”, agregó.

“Este fin de semana empiezo a trabajar y me da mucho miedo. Voy a seguir dando lo mejor de mí. Empezar a trabajar para mí es lo mejor del mundo, pero conlleva a exponerse y la gente es mala a veces”, finalizó en medio de lágrimas.

Le mandamos mucha fuerza a la joven actriz para superar este problema que es totalmente normal y le brindamos suerte enfocándose en sí misma para poder sobrellevar cualquier contratiempo.