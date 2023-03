El muy querido ex conductor del recordado programa Habacilar, en declaraciones para El Comercio reveló que nunca fue su intención volver a televisión, menos con el “falso Habacilar”, cuando se le presentó la oportunidad de ser el nuevo presentador. Sin embargo, afirmó que le encantó ser parte de la última edición de La Voz Perú.

“Mi experiencia en La Voz ha sido espectacular, me invitaron hace 3 o 4 años, en ese entonces no acepté la invitación. Cuando sale Habacilar falso, ahí me di cuenta que la gente quería que vuelva y dije “¿cómo hago?” No quiero volver a conducir, no tener una vinculación en un canal. Ahí llegó la invitación de hacer La Voz Perú, conversé con mi esposa y decidí aceptarlo”, comentó Raúl Romero.

Cuando se le consultó si volvería a ser coach en La Voz Perú, comentó que no sabe si habrá una nueva edición pronto.

“No lo creo, vamos a ver. Mira cómo es la vida, yo decía “no voy a hacer televisión” y volví con La Voz. Lo que no quiero es volver a unirme a un programa, tengo la ilusión de conducir un día fuera de Perú, tengo esa ilusión, aunque ya estoy viejo. Hay mucho contenido compitiendo con televisión, yo mismo tengo mi canal de Youtube”, reveló el intérprete de ‘No necesito’.