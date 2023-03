La repentina aparición de Magaly Solier en el hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores volvió a causar preocupación sobre el estado de salud físico y mental de quien es una de las actrices más reconocidas del país.

Según el programa “Al estilo Juliana” de ATV, la protagonista de “La teta asustada” apareció el pasado martes 21 de marzo en el mencionado nosocomio con el rostro y los brazos cubiertos de hematomas, producto supuestamente de la caída de una bicicleta.

Lo preocupante es que, según el informe periodístico, la también cantante se negó a recibir tratamiento médico, a pesar de también sufrir fracturas en el rostro que pueden requerir cirugía. “No me voy a operar. No quiero”, se le escuchó decir en algún momento a la artista.

Desafortunadamente, este caso no es la primera ocasión en que la actriz genera preocupación entre sus seguidores. Aquí un recuento de todos los incidentes notables en los que estuvo involucrada la actriz.

Enero del 2013 - En medio del proceso de revocatoria a la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, Magaly Solier desató polémica al enviar un mensaje donde hacía referencia a los “verdaderos limeños” en contraste a “los provincianos que se creen limeños”,en aparente alusión cantante William Luna, quien había retirado su apoyo a la autoridad municipal.

“Espero que los limeños, los verdaderos (no los provincianos que se creen limeños) sepan valorar y ver su decencia, trabajo y coraje de mujer”, indicó Magaly Solier en un tuit que posteriormente eliminó.

Agosto del 2017- Magaly Solier denunció a su esposo, Erick Plinio Mendoza Gómez, de violencia familiar en la comisaría de Huamanga. Según la denuncia de la actriz, el 7 de agosto Mendoza Gómez le propinó un golpe en la cara, causándole sangrado en la nariz.

Días después Plinio Mendoza apareció ante las cámaras de Panorama desmintiendo esta versión y aseguró ser él la víctima de agresión, que no reveló antes “por vergüenza” y por sus hijos. “A veces para los hombres es vergonzoso decir a tu amigo: ‘sabes, mi mujer me golpea, me agrede, me insulta’”, dijo el ciclista ayacuchano.

En esas fechas, la prima de Erick Plinio Mendoza, Sierra Mendoza, presentó su propia denuncia contra Magaly Solier por supuestamente haberle propinado una patada en el rostro a inicios del mes cuando quiso intervenir en una gresca entre los esposos.

“Fui para calmarla y de pronto yo siento una patada en la nariz, siento que cae algo caliente y pido auxilio. Ella estaba muy violenta y en estado etílico. Empezó a saltar y a golpearse la cabeza en la pared. Nadie quería entrar a su casa por temor a ser agredido por ella”, dijo Miriam Sierra al diario Correo.

Septiembre del 2019 - La Corte Superior de Justicia de Ayacucho condenó a Erick Mendoza Gómez a un año y 7 meses de pena privativa suspendida y el pago de una reparación civil de S/.2 mil en el caso de la agresión física a Magaly Solier.

Los magistrados de la corte absolvieron a Solier del delito de lesiones leves en agravio de Miriam Sierra Mendoza, pero le ordenaron el pago de una reparación civil de S/.1 mil a su favor.

Agosto del 2021 - En un revés de suertes, Magaly Solier perdió la custodia de sus hijos luego de que su todavía esposo, Erick Mendoza, la denunciara en la comisaría de Huanta, Ayacucho, de maltrato físico y psicológico a los menores. Aseguró que ella estaba bajo la influencia del alcohol.

Un parte policial mostrado en el programa de “Magaly TV, la firme” indicó que el incidente que desencadenó esta situación ocurrió en el centro de salud de la localidad, donde Solier habría sido vista por profesionales del lugar jaloneado a sus hijos con quienes acudía para realizar terapia de familia a órdenes del poder judicial.

“Es un tema que se va a investigar, pero sí han referido (que han sido maltratados) en la manifestación policial que han hecho”, indicó Erick Mendoza al ser consultado sobre el incidente.

En diálogo con El Comercio, la actriz negó las acusaciones, las cuales calificó de invenciones. “Este señor ha abusado demasiado de mi imagen”, afirmó la actriz. En este contexto, Magaly Solier apareció en el programa “Magaly TV, la firme” el 28 de julio para defenderse de las acusaciones en su contra, pero se mostró distraída y por tiempos hasta incoherente durante su entrevista con la conductora del espacio, quien terminó sugiriéndole ayuda psicológica.

Junio del 2022 - A inicios de junio Erick Mendoza vuelve a aparecer en “Magaly TV, la firme”, esta vez para acusar a Magaly Solier de no ver a sus hijos en meses. “Parece que no los quisiera. La única vez que vino a visitar a los chicos vino en una situación como siempre, o sea, se notaba que estaba ebria”, afirmó ante el programa de espectáculo. Agregó que la artista tampoco ha cumplido con pagar los S/.3 mil mensuales acordados por una jueza para la manutención alimenticia de los menores.

El 22 del mismo mes, el periodista de espectáculos Samuel Suárez, conocido más por su cuenta de redes sociales “Instarándula”, difunde un video de la actriz en aparente estado de ebriedad en una discoteca de Lince.

Magaly Solier es captada en discoteca del distrito de Lince. (Foto: @magalysolieroficial/@instarandula).

Julio del 2022 - Magaly Solier vuelve a aparecer en “Magaly TV, la firme” el 4 de julio para defenderse de las acusaciones de su todavía esposo, señalando que no estaba pagando la manutención porque Erick Mendoza no se hizo cargo de los niños por muchos años. “Mis hijos tenían todo lo mejor en mis brazos. Que siga asumiendo todo el costo, pero yo no le voy a dar nada”, afirmó.

Además, la actriz reiteró las acusaciones de maltrato físico contra su expareja y reveló que incluso perdió un bebe a partir de ello. “Me quitó el motor de mi vida, porque él mató a mi hijita en mi vientre. ¡Me empujó!”, afirmó en el programa.

Por su parte, Erick Mendoza dio su respuesta a través del mismo espacio televisivo días después, donde afirmó que la actriz había realizado la entrevista ebria y que “ l os que la conocemos sabemos que cuando está en ese estado habla cosas incoherentes como las que está diciendo.” “En ningún momento ella ha perdido un niño”, sentenció.

Marzo del 2023 - El 21 de marzo, Magaly Solier se presenta en el hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores con varios hematomas en el rostro, así como heridas en los brazos.

La actriz indicó que se trató de un accidente en bicicleta y se niega a recibir tratamiento médico a pesar de las recomendaciones de los médicos y el personal del nosocomio.

