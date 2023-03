Paolo Hurtado fue ampayado en Cusco con Jossmery Toledo por las cámaras de Magaly Medina. En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos se les ve muy pegados, abrazados, paseando juntos y hasta ingresando a un departamento.

MIRA AQUÍ EL VIDEO

Tras difundirse el ampay, la esposa del jugador del Cienciano, Rosa Fuentes, salió a anunciar el fin de su matrimonio, luego de 10 años.

“A la opinión pública. Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones, en este caso no soy yo”, se lee en el comunicado difundido por la mujer embarazada.

Tras ver el ampay de Paolo Hurtado, su esposa Rosa Fuentes publicó en sus redes sociales que empezará los trámites de divorcio.

Rosa Fuentes ya sospechaba que Paolo Hurtado era el del ampay

Cuando se hizo el anuncio del ampay de Magaly, se especuló de que se trataba de Paolo Hurtado, algo que también sospechó su esposa Rosa Fuentes y dejó un mensaje bastante revelador.

“Las cosas buenas toman tiempo, no te preocupes si tus sueños aún no se han hecho realidad o si no están sucediendo rápidamente. Lo importante es que estás avanzando. Tómate un momento para reflexionar sobre dónde estabas hace un año y verás lo mucho que has progresado desde entonces. Estás en el camino correcto y llegarás”, se lee en Instagram.

Jossmery Toledo tomó drástica decisión tras ampay de Magaly Medina

Magaly Medina anunció que lanzaría un ampay en el que está involucrada Jossmery Toledo y un futbolista casado, que hasta ese momento no se sabía que era Paolo Hurtado.

Apenas vio la difusión de este adelanto, la modelo tomó la radical decisión de limitar los comentarios y así evitar que los usuarios de Instagram les dejen palabras de insulto contra ella.