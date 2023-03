Magaly Medina hizo que nuevamente la atención se centre en su programa ‘Magaly Tv: la firme’, pues anunció que tenía un nuevo ampay donde los protagonistas eran nada más y nada menos que Jossmery Toledo y un futbolista casado con hijos.

Tras la difusión del adelanto, mucho se especuló de que se trataría de Paolo Hurtado, ya que, en el mes de octubre de 2022, la esposa del seleccionado denunció que los estaban extorsionando con unas supuestas imágenes del jugador junto a Jossmery Toledo, una infidelidad que salieron a negar en aquel momento.

Sin embargo, cinco meses después, el equipo de Magaly Medina logró obtener las imágenes en las que se ve juntos a Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, quien ha estado viajando frecuentemente al Cusco, provincia en la que juega el futbolista del Cienciano.

En las imágenes se ve al jugador y la modelo muy pegados, abrazados, paseando juntos en Cusco y hasta ingresando a un departamento.

Esposa de Paolo Hurtado deja misterioso mensaje tras ampay

Cuando se hizo el anuncio del ampay de Magaly, se especuló de que se trataba de Paolo Hurtado, algo que también sospechó su esposa Rosa Fuentes y dejó un mensaje bastante revelador.

“Las cosas buenas toman tiempo, no te preocupes si tus sueños aún no se han hecho realidad o si no están sucediendo rápidamente. Lo importante es que estás avanzando. Tómate un momento para reflexionar sobre dónde estabas hace un año y verás lo mucho que has progresado desde entonces. Estás en el camino correcto y llegarás”, se lee en Instagram.