Ya no queda dudas: el regreso de “Al Fondo Hay Sitio” fue una decisión acertada. La exitosa serie peruana no solo tiene una huella impregnada en la cultura popular del país, sino que su décima temporada lidera el horario estelar de la televisión nacional. No queda ahí, ya que este año el público demostró su aprecio por la producción en los Premios Luces 2022, donde Magdyel Ugaz y Giovanni Ciccia se llevaron los galardones a Mejor Actriz y Mejor Actor de Televisión.

Para Ciccia este premio es un logro personal pues en sus casi 30 años de trayectoria finalmente es reconocido en esta categoría. “Para mí es un regalo porque me ha tomado tiempo conseguir mi lugar en la televisión. Es muy lindo darte cuenta de que la gente ve tu trabajo y lo disfruta”, expresó en agradecimiento.

Por otro lado, para Ugaz, este premio es mucho más que un simple reconocimiento, es una reafirmación del cariño y apoyo incondicional que el público le ha brindado a su personaje a lo largo de los años, como ella misma lo explica: “En el estreno de la serie en 2009, ya tuve el honor de ganar en la misma categoría. Y ahora, en su reestreno, tengo la dicha de volver a llevarme el trofeo a casa”.

Mejor actriz - Televisión: Magdyel Ugaz por “Al fondo hay sitio” (América). / Alessandro Currarino

Cuando se le pregunta acerca del impacto que ha tenido interpretar a Tere en su vida, la actriz no puede evitar que las lágrimas se le escapen: “Tere ha sido mi luz en la oscuridad. Ponerme esos trajes coloridos y esos aretes gigantes me ha sacado de lugares muy tristes. Solo tengo agradecimientos para ese personaje que, por segunda vez, me ha dado el premio a Mejor Actriz. Tere sigue desafiándome y haciéndome aprender, y nunca dejaré de sentirme afortunada de haberla interpretado”.

Un espejo de la realidad

A pesar del gran afecto que siente por su personaje, admite que no fue fácil tomar la decisión de seguir interpretando a Teresa Collazos después de ocho años, debido a las constantes críticas que señalan que está encasillada en el papel. Sin embargo, declara no sentirse atrapada en su rol y cree que el público necesita aceptar que la evolución de los personajes puede no ser tan rápida como ellos quisieran: “Los espectadores tienen tanto cariño hacia los personajes que quisieran que logren lo que ellos no pudieron, y esto les frustra. Pero en la vida no siempre se logra lo que uno quiere, y esto también nos sucede a nosotros”.

Agrega que esta serie es un reflejo de la realidad peruana, y aunque a veces muestra aspectos incómodos y poco atractivos, también es importante para generar reflexión y crítica. “La serie representa un gran espejo de la realidad peruana, que no siempre refleja lo más bonito, sino también lo que no nos gusta e incómoda”. Su compañero de elenco, Giovanni Ciccia, está completamente de acuerdo con esta afirmación y añade: “Me encanta que la gente se mire, se reconozca y se sienta incómoda. A veces incluso me critican las cosas [clasistas] que Montalbán dice, pero yo represento a esa gente que también es parte de nuestra sociedad”.

Mejor actor - Televisión: Giovanni Ciccia por “Al fondo hay sitio” (América). / Alessandro Currarino

Controversias de lado, no se puede negar que la popularidad de la serie continúa en auge, en parte gracias a la habilidad excepcional de sus guionistas para abordar temas complejos de la realidad peruana de una manera cómica y entretenida, brindando un alivio cómico a la audiencia.

“Vamo a Rematai”

Uno de los últimos hitos que lo reflejan es la colaboración entre Joel Gonzales (Erick Elera) y Diego Montalbán en la segunda parte del popular rap del “Gringo Atrasador”. Ciccia comenta entre bromas la gran responsabilidad que supuso crear una secuela de la canción: “El ‘Gringo Atrasador’ ya tenía una valla alta, porque el primer videoclip fue un suceso, esta segunda parte debía ser igual o mejor”.

No cabe duda de que el público ha recibido con los brazos abiertos la nueva entrega, tan solo en YouTube el video ha alcanzado los dos millones de visitas y fue #2 en tendencias musicales, convirtiéndose en un éxito absoluto. En redes, usuarios se propusieron a realizar un streaming colaborativo al tema para que los números sigan subiendo.

“Grabarlo fue muy divertido, es un regalo. Pocas veces uno puede jugar de esa manera”, agrega Ciccia, quien además de actor, lleva años trabajando como director de teatro. Su último estreno, “La verdad”, casualmente cuenta con la participación de Magdyel Ugaz, además de Sergio Galliani, Milene Vazquez, y Gonzalo Torres completando el elenco.

“Yo me muero por Magdyel. La gente la conoce por su papel cómico, pero en el teatro muestra una energía totalmente distinta. Tuve la suerte de dirigirla por primera vez y me he impresionado, la admiro muchísimo”, señala. La obra cobra aún más importancia por ser parte de la reapertura del emblemático teatro Marsano. “Es fantástico poder recuperar ese espacio para esta ciudad y seguir adelante con el legado de Osvaldo Cattone [fallecido director del teatro]. Estamos muy contentos de estar [en el recinto] todos los miércoles, jueves, viernes y sábados”, comparte Ugaz.

Ambos actores se muestran ansiosos por continuar desafiándose y aprendiendo, tanto frente a cámaras, como fuera de ella. Respecto a “Al Fondo Hay Sitio” declaran que aún queda un futuro por recorrer antes de pensar en su final, el set de Las Lomas continúa en expansión, y nuevos personajes se prepararán para conquistar al público.