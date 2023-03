Este domingo 12 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos) fue el escenario escogido para llevar a cabo la gala principal de la edición 95 de los Premios Oscar, otorgados por la prestigiosa Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En ese sentido, la película que obtuvo la mayor cantidad de nominaciones fue “Everything Everywhere All at Once”, protagonizada por Michelle Yeoh, la cual competía en once importantes categorías.

El pasado 24 de enero, se conocieron a los nominados para las diversas categorías de los Oscar 2023 y la nominación de “Everything Everywhere All at Once” no sorprendió al público por el gran paso que ha tenido por otras premiaciones como los Globos de Oro. Pero, esta noche, la película dirigida por Daniel Kwan & Daniel Scheinert, consiguió un destacado reconocimiento por parte de la Academia. Conoce todos los detalles de su paso por este evento, aquí.

Waymond Wang (Ke Huy Quan), Evelyn Wang (Michelle Yeoh), Joy Wang (Stephanie Hsu) y Gong Gong (James Hong) en “Everything Everywhere All at Once”. (Foto: A24)

¿En cuántas categorías competía “Everything Everywhere All at Once”?

La película “Everything Everywhere All at Once”, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert -conocidos popularmente como Daniels-, fue nominada por los integrantes de la Academia a once categorías de los Premios Oscar 2023. Entre las más importantes se ubican Mejor película, Mejor actriz, Mejor dirección y Mejor guion original.

Esta es la lista completa de las nominaciones para “Everything Everywhere All at Once”:

Mejor película

Mejor actriz con Michelle Yeoh

con Michelle Yeoh Mejor actor de reparto con Ke Huy Quan

con Ke Huy Quan Mejor actriz de reparto con Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu

con Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu Mejor diseño de vestuario

Mejor dirección de Daniel Kwan y Daniel Scheinert

de Daniel Kwan y Daniel Scheinert Mejor edición

Mejor canción con “This Is a Life”

con “This Is a Life” Mejor banda sonora

Mejor guion original

"Everything Everywhere All at Once" es una de las películas nominadas a los Golden Globes 2023 (Foto: A24)

¿Qué premios Oscar se llevó la película “Everything Everywhere All at Once”?

Categoría Nominado Ganador Total de premios Mejor película “Everything Everywhere All at Once” Ganó Mejor actriz Michelle Yeoh Ganó Mejor actor de reparto Ke Huy Quan Ganó | Su compañera Stephanie Hsu

perdió Mejor actriz de reparto Jamie Lee Curtis Ganó Mejor diseño de vestuario Shirley Kurata Perdió | “Black Panther: Wakanda Forever” ganó esta categoría Mejor dirección Daniel Kwan y Daniel Scheinert Ganó Mejor edición Paul Rogers Ganó Mejor canción original “This Is a Life” Perdió | “Naatu Naatu” de RRR ganó la categoría Mejor banda sonora Son Lux Perdió | “All Quiet on the Western Front” ganó esta categoría Mejor guion original Daniel Kwan y Daniel Scheinert Ganó “Everything Everywhere All at Once” se llevó 7 premios Oscar.

Jamie Lee Curtis compite a Mejor actriz de reparto por su papel en "Everything Everywhere All at Once". (Foto: A24)

¿Qué otros premios ha ganado “Everything Everywhere All at Once”?

La película “Everything Everywhere All at Once” se estrenó en el “South by Southwest” el 11 de marzo de 2022. Desde entonces, ha obtenido grandes victorias en distintos eventos. El primero de ellos llegó en el Festival de Cine SXSW por Mejor Montaje, que estuvo a cargo de Paul Rogers.

Posteriormente, la producción postuló a los Hollywood Critics Association Midseason Film Awards, realizado el 1 de julio del año pasado. En esa ocasión, se llevó el galardón a Mejor película, Mejor director por Daniel Kwan y Daniel Scheiner, Mejor actriz por Michelle Yeoh, Mejor actor de reparto con Ke Huy Quan, Mejor actriz de reparto con Stephanie Hsu (también estaba nominada Jamie Lee Curtis). Además, ganaron la categoría de Mejor guion con Daniel Kwan y Daniel Scheinert, así como Mejor película india.

Para los Amanza Awards, el filme optó por la estatuilla a Mejor película extranjera y fue la ganadora. Mientras que, en los Saturn Awards del 25 de octubre del 2022, “Everything Everywhere All at Once” obtuvo el premio a Mejor película de fantasía, Mejor actriz, Mejor actor de reparto y Mejor lanzamiento especial en 4k.

En enero de este año se llevó a cabo la gala principal de los Globos de Oro 2023, donde la película asiática se alzó como la ganadora en las categorías de Mejor actriz de comedia o musical con Michelle Yeoh y Mejor actor de reparto con Jonathan Ke Quan.

(Foto: A24)

¿Quiénes integran el elenco de “Everything Everywhere All at Once”?

El cast de “Everything Everywhere All at Once”, dirigido por Dan Kwan y Daniel Scheinert, tiene como protagonista a la actriz malaya de origen chino Michelle Yeoh, quien da vida Evelyn Wang. En la pantalla grande, ella está acompañada, por ejemplo, por Jamie Lee Curtis con el papel de Deirdre Beaubeirdra.

Esta es la lista completa de actores en “Everything Everywhere All at Once”:

Michelle Yeoh como Evelyn Wang

como Evelyn Wang Ke Huy Quan como Waymond Wang

como Waymond Wang Stephanie Hsu como Joy Wang

como Joy Wang James Hong como Gong Gong

como Gong Gong Jamie Lee Curtis como Deirdre Beaubeirdra

como Deirdre Beaubeirdra Tallie Medel como Becky

como Becky Jenny Slate como Big Nose

como Big Nose Harry Shum Jr. como Chad

Michelle Yeoh en una escena clave de "Todo en todas partes al mismo tiempo" ("Everything Everywhere All at Once"). (Foto: A24) / A24

¿Dónde ver en streaming “Everything Everywhere All at Once”?

La película protagonizada por Michelle Yeoh se estrenó en marzo del 2022 en los cines de Estados Unidos; mientras que, en nuestro país, “Everything Everywhere All at Once” tuvo su paso por las salas recién en junio del año pasado.

Ante la expectativa, la plataforma de streaming Prime Video anunció la presencia del filme dentro de su catálogo desde el pasado viernes 24 de febrero. Para acceder es necesario contar con una suscripción activa.

