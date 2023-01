Este martes 24 de enero, se revelaron los nominados a la edición 95 de los Premios Oscar, otorgados por la prestigiosa Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Dentro de las candidatas a la estatuilla dorada se ubica la cinta “Everything Everywhere All at Once”, la cual competirá en las importantes categorías de Mejor película, Mejor guion, Mejor actriz con Michelle Yeoh, Mejor actor de reparto con Ke Huy Quan y Mejor actriz de reparto con Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu. La gala principal donde se conocerán los resultados se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

La nominación de “Everything Everywhere All at Once” no es sorpresa porque sobre este filme pesan grandes nominaciones a premios como los Globos de Oro, donde la protagonista Michelle Yeoh se llevó el galardón a Mejor actriz de película cómica o musical y Jonathan Ke Quan fue reconocido como Mejor actor de reparto.

¿Cómo ver la película en streaming?

En Estados Unidos, “Everything Everywhere All at Once” puede ser vista a través del servicio de streaming ShowTime. Además, puede ser comprada a través de Prime Video por 19.99 dólares. También se puede alquilar por 10.90 soles en Claro Video y por 14.90 soles en Apple TV.

Michelle Yeoh en una escena clave de "Todo en todas partes al mismo tiempo" ("Everything Everywhere All at Once"). (Foto: A24) / A24

¿Cuándo se estrena en cines?

La comedia de ciencia ficción de los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert se convirtió en un fenómeno de las redes sociales desde su estreno y actualmente cuenta con 95% de aprobación en Rotten Tomatoes.

La cinta llegó a las salas de cine de Estados Unidos el 25 de marzo de 2022. Mientras que, en Perú, “Everything Everywhere All at Once” se estrenó el pasado 23 de junio del 2022 en cines. Actualmente, ya no se encuentra en salas.

¿De qué trata “Everything Everywhere All at Once”?

Tras casarse con Waymond Wang (Ke Huy Quan) y emigrar a Estados Unidos, Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh) decide abrir una lavandería. En medio de una auditoría por parte del IRS y un posible divorcio, la mujer descubrirá que tiene poderes y emprenderá una aventura en la que intentará salvar al mundo explorando multiversos.

Sin embargo, la situación se verá complicada cuando se quede atrapada en este multiverso que no conoce y no pueda volver a casa junto a su hija Joy (Stephanie Hsu). Además de que aún debe evitar que estos mundos alternos sean destruídos.

“Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo”, así se describe “Everything Everywhere All at Once” en su sinopsis oficial.

Waymond Wang (Ke Huy Quan), Evelyn Wang (Michelle Yeoh), Joy Wang (Stephanie Hsu) y Gong Gong (James Hong) en “Everything Everywhere All at Once” (Foto: A24)

¿Dónde ver el tráiler?

La primera escena del tráiler oficial, que tiene una duración de casi tres minutos, se muestra a Evelyn (Michelle Yeoh) en la oficina de la contadora Deirdre Beaubeirdra (Deirdre Beaubeirdra) y le es imposible concentrarse en la conversación sobre los impuestos que deben de pagar. Desde este primer acercamiento al filme, evidenciamos el multiverso al cual no someten los directores Daniel Kwan y Daniel Cheinert, mejor conocidos como Daniels.

Aquí puedes disfrutar del tráiler subtitulado al español:

¿Quiénes conforman el elenco de “Everything Everywhere All at Once”?

El cast del filme dirigido por Dan Kwan y Daniel Scheinert es liderado por la actriz malaya de origen chino Michelle Yeoh, quien interpreta a la protagonista Evelyn Wang. Ella es acompañada por Ke Huy Quan y Stephanie Hsu en la pantalla grande.

Esta es la lista completa de actores en “Everything Everywhere All at Once”: