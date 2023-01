El gigante del streaming Netflix lanzó la nueva película coreana “Jung E” el pasado viernes 20 de enero. Desde su estreno, el filme ha cautivado al público al nivel mundial convirtiéndola en la cinta de habla no inglesa más vista entre el lunes 16 y el domingo 22 de enero a nivel global con un total de 19.3 millones de horas visualizadas. Este proyecto cinematográfico tiene una especial dedicatoria a la actriz surcoreana Kang Soo-yeon, quien falleció antes de su estreno.

El repentino fallecimiento de Kang Soo-yeon tomó por sorpresa a toda la producción de “Jung E”. La intérprete de investigadora Yun Seo-hyun terminó de rodar la película en enero de 2022 y el sábado 7 de mayo del mismo año se informó su muerte.

El jueves 5 de mayo del 2022, la actriz tenía 55 años sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue internada en el hospital Gangnam Severance de Seúl (Corea del Sur). Tres días después,la familia confirmó su partida a causa de una hemorragia cerebral.

Debido al gran cariño y respeto que le tenían a la actriz surcoreana, los productores de “Jung E” decidieron rendirle homenaje al final de la película. “En memoria de Kang Soo-yeon (1966-2022)”, se lee en los últimos segundos del filme.

Kang Soo-yeon en "Jung E". (Foto: Netflix)

¿Quién era Soo-youn?

Kang Soo-yeon nació el 16 de agosto de 1966 en Seúl (Corea del Sur) y tuvo su debut como actriz a temprana edad: su primer trabajo lo obtuvo con tan solo 4 años. Tiempo después, con 21 años, interpretó a la joven Ok-nyeo en la cinta “Madre alquilada” (1987), dirigida por el director Im Kwon-taek.

Gracias a este personaje, Soo-yeon consiguió el premio a Mejor actriz en el prestigioso Festival de Venecia y, además, al recibir el galardón se convirtió en la primera intérprete surcoreana en triunfar en uno de los tres grandes certámenes internacionales de cine.

(Foto: Netflix)

Durante la década de los 90, participó en diversas producciones como “Road to the Racetrack” (1991), “That Woman, That Man” (1993), “Their Last Love Affair” (1996), “Black Jack” (1997) y “Girls’ Night Out” (1998). Tras convertirse en un referente de la actuación en Corea del Sur, la actriz fue elegida como codirectora ejecutiva del Festival de Busan, el mayor festival de cine asiático.

¿De qué trata “Jung E”?

La nueva película de Netflix “Jung E” está ambientada en el año 2194 donde el cambio climático ha devastado el planeta Terra y los humanos han huido a refugios especiales en el espacio. Ahí, se desata una guerra civil durante décadas. En dicho contexto, la combatiente Yun Jung-yi (Kim Hyun-joo) se vuelve una estratega militar con incontables victorias en su haber. Sin embargo, durante una misión, ella es herida y queda en estado vegetal.

Con la finalidad de no perder esta mente maestra, una empresa militar de desarrollo de inteligencia artificial (IA) decide clonar el cerebro de Jung-yi. Años después, será la propia hija de la combatiente Yun Seo-hyun (Kang Soo-youn) quien lidere la investigación del proyecto JUNG_E, inspirado por su madre.

Aunque, todos los intentos por conseguir la clonación de su madre parecen fracasar, pero un nuevo problema se avecina. “Así empieza la fuga de la inteligencia artificial de combate JUNG_E del laboratorio de investigación”, es lo último que señala la sinopsis oficial compartida por Netflix.

Tráiler "Jung E" (Fuente: Netflix)

¿Quiénes conforman el cast?

El elenco de “Jung E” es liderado por la actriz coreana Kim Hyun-joo, quien da vida a Yun Jung-yi. Ella es acompañada en la pantalla por Kang Soo-youn como Yun Seo-hyun.

Esta es la lista completa de actores en “Jung E”:

Kim Hyun-joo como Yun Jung-yi (Jung_E)

como Yun Jung-yi (Jung_E) Kang Soo-youn como Yun Seo-hyun

como Yun Seo-hyun Ryu Kyung-soo como Kim Sang-Hoon

como Kim Sang-Hoon Uhm Ji-Won como Lee Se-Yeon

como Lee Se-Yeon Han Woo-Yul como Jae-Kyung

como Jae-Kyung Shin Min-Jae como Lee Ga-Kyung

(De izquierda a derecha adelante) Ryu Kyung-soo como Kim Sang-hoon y Kang Soo-youn como Yun Seo-hyun en "Jung E" (Foto: Cho Wonjin/Netflix) / CHO WONJIN

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO