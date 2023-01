Los nominados a la edición 95 de los Premios Oscar, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, fueron revelados este martes 24 de enero durante una ceremonia transmitida en vivo. Uno de los proyectos cinematográficos que competirá por la estatuilla dorada es la cinta alemana “All Quiet on the Western Front” (”Sin novedad en el frente”), dirigida por Edgar Berger para Netflix.

La película está en la contienda por el galardón a Mejor película junto a “Avatar: el camino del agua”, “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “Everything Everywhere All at Once”, The Fabelmans”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Triangle of sadness” y “Women Talking”. Asimismo, participa en la categoría de Mejor película internacional al lado de “Argentina 1985″, “Close”, “EO” y “The quiet girl”. El próximo domingo 12 de marzo conoceremos si “All Quiet on the Western Front” se lleva algún reconocimiento por parte de la Academia.

¿Cómo ver “Sin novedad en el frente” en streaming?

La película de Edgar Berger se encuentra disponible a través del gigante del streaming Netflix desde el 28 de octubre del 2022. La plataforma informó que este filme es una producción original.

¿Cuándo se estrena en cines?

El estreno mundial de “All Quiet on the Western Front” se realizó en septiembre de 2022 durante el prestigioso Festival Internacional de Cine de Toronto y, un mes después, llegó a Netflix. Debido a que es un proyecto cinematográfico original de dicha plataforma, el filme no llegará a las salas de cine. Su visualización es exclusivamente a través de streaming.

¿De qué trata “All Quiet on the Western Front”?

La película original de Netflix “All Quiet on the Western Front” está basada en el bestseller mundial homónimo escrito por Erich Maria Remarque y dirigida por Edgar Berger. El filme está ambientado en Alemania de 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, donde un joven alemán Paul Bäumer, interpretado por Felix Kammerer, miente sobre su edad para alistarse al ejército junto a sus amigos, quienes están dispuestos a dar su vida por su país.

Ellos, motivados por la propaganda y los sueños de gloria, terminarán en el frente occidental durante la guerra y experimentarán cómo la euforia inicial que sentían se convierte en miedo por perder la vida en batalla dentro de las famosas trincheras. Una pesadilla que vivirán en carne propia.

¿Dónde ver el tráiler?

“All Quiet on the Western Front”, bajo el guion de Lesley Paterson y Ian Stokell, reveló su tráiler de dos minutos y medio en octubre del año pasado. En el clip, se ve al joven soldado Paul Bäumer (Felix Kammerer) junto a sus compañeros de ejército durante su primer viaje al frente y el fuego cruzado en el que se verán involucrados. “Mi madre no quería que viniera la guerra. Yo quería probarles que podía”, se escucha decir al protagonista.

Aquí puedes disfrutar del tráiler subtitulado al español:

¿Quiénes conforman el elenco?

El elenco de “All Quiet on the Western Front” es liderado por el actor australiano Felix Kammerer, quien interpreta a Paul Bäumer. Él está acompañado en la pantalla grande por Albrecht Schuch y Aaron Hilmer.

Esta es la lista completa de actores en “All Quiet on the Western Front”:

Felix Kammerer como Paul Bäumer

Albrecht Schuch como Stanislaus” Katczinsky

Aaron Hilmer como Albert Kropp

Moritz Klaus como Franz Müller

Adrian Grünewald como Ludwig Behm

Edin Hasanovic como Tjaden Stackfleet

Daniel Brühl como Matthias Erzberger

Devid Striesow como General Friedrichs

