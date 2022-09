En el cine, la televisión o la literatura, los viajes son muchas veces sinónimo de búsqueda. Hacia afuera o bien hacia adentro, cualquier largo desplazamiento es vinculado al deseo de encontrar respuestas. Esta idea quedó clara en el final de la temporada cuatro de “Cobra Kai”, exitosa serie de Netflix que sigue el legado de la saga cinematográfica de los ochenta “Karate Kid”.

Al cierre de la última temporada, Miguel Díaz (Xolo Maridueña) había declinado a participar en la instancia decisiva del torneo de karate de All Valley. El joven estudiante se percató a tiempo de que peleaba para satisfacer a todos, menos a sí mismo. ¿Qué podría entonces llenar ese vacío al que nos hemos enfrentado muchos durante nuestra adolescencia?

Como bien saben aquellos fanáticos de esta serie iniciada en YouTube, “Cobra Kai” no es solo la historia de distintas academias (dojos) disputando un brillante trofeo de forma periódica. La serie se sostiene fundamentalmente en un pilar dramático que nos presenta a chicos que se criaron sin sus padres, o a otros que los tienen, pero nunca pudieron ‘acercarse’ plenamente a ellos.

Así pues, gran parte del atractivo de una serie como esta tiene que ver con Robby Keene (Tanner Buchanan) acercándose y luego volviéndose a alejar de Jonny Lawrence (William Zabka), su padre biológico. Lo mismo podríamos decir del ya mencionado Miguel, un chico criado por su madre y abuela que encuentra en el incorregible Johnny y el siempre correcto Daniel LaRusso lo más parecido a una imagen paterna.

William Zabka como Johnny Lawrence y Tanner Buchanan como Robby Keene en "Cobra Kai 5".

Pero, tanto en la ficción como en la vida real, la sangre muchas veces juega su papel y Miguel deja una carta a su madre anunciándole que ha decidido viajar a México a buscar sus raíces. Este punto, desde un lado, cierra la temporada cuatro. Los otros tres podrían ser la derrota del Dojo Miyagi Do (Samantha LaRusso/Mary Mouser cayó ante Tory Nichols/Peyton List), el ¿inesperado? afianzamiento de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) como gran Sensei del dojo Cobra Kai en desmedro del gran villano en lo que va de la serie: John Kreese (Martin Kove), y, finalmente, la aparición de Chozen Toguchi (Martin Kove) del lado de Daniel LaRusso.

Como pasó con varias de las figuras de la saga ochentera que fueron traídas del pasado para actuar primero en YouTube y luego en Netflix, Toguchi confirma que el tiempo no ha pasado en vano. No queda casi nada de aquel jovencito que se lució como villano en la secuela de “Karate Kid” estrenada en 1986 (en ese entonces tenía 27 años de edad). Pero ya reconvertido al ‘lado bueno’, deberá esta vez ayudar a Daniel LaRusso a encontrar el camino tras la oscura derrota.

Ya en la quinta temporada, conforme el dojo Cobra Kai (con Terry Silver a la cabeza) se expande tras su triunfo en el último torneo, Daniel se verá en la encrucijada de cumplir o no su promesa: cerrar su academia si perdía la copa. Samantha, su hija, no puede evitar sentirse culpable. Pero hay un problema digamos ‘externo’: Amanda, su esposa, se hartó. Y es que la vida del personaje interpretado por Courtney Henggeler cambió mucho desde el inicio de la serie, cuando solo vendía automóviles en el concesionario. Así pues, con justicia le reclama a su esposo por aquella paz familiar que todos merecen.

Desde el otro lado de la historia, Johnny Lawrence hace lo suyo. Aquí un dato que satisface a los fans: la personalidad de este incorregible sensei se mantiene incólume. Cortos y efectivos chascarrillos, preguntas retóricas y salidas inesperadas que mantienen el tono fresco de una serie que en su quinta temporada se nos hace extensa, más no aburrida.

Ralph Macchio, William Zabka, Yuji Okumoto y Courtney Henggeler en "Cobra Kai 5".

Volviendo a la idea inicial de este comentario, la del viaje, Johnny se compromete con su novia Carmen Díaz/ Vanessa Rubio, la madre de Miguel, para ir a buscarlo a México. “Todo va a estar bien”, le dice. Pero no va solo, el co-protagonista de “Cobra Kai” aprovecha una nueva reconciliación con su hijo Robby para llevarlo a cruzar la frontera. ¿Cuál podría ser la reacción de este aguerrido adolescente cuando se entere que no viaja solo para limar asperezas con su padre sino para buscar a su ‘enemigo’ Miguel Díaz?

El viaje a México de Miguel, por su parte, presenta sí una serie de factores a mirar con detenimiento. Primero: huir de casa –incluso cruzando la frontera—no es lo mismo hoy de lo que era hace solo 20 años. Los smartphones, las redes sociales y el Google Maps te facilitan muchas cosas. Segundo: ¿qué México nos quiere pintar una serie que ya de por sí ha intentado mostrársenos como un producto culturalmente ‘global’? (La familia de Miguel es de Ecuador, por ejemplo).

Xolo Maridueña en "Cobra Kai 5".

Aunque la búsqueda de Miguel a su padre resulta relativamente corta y algo fácil, el detalle de que este último desconoce ser su papá fortalece, ciertamente, el argumento de la historia. Viendo solo el primero de los episodios de esta temporada cinco, no es posible brindar mayores detalles sobre la performance de Luis Roberto Guzmán, el actor a cargo de interpretar a Héctor Salazar. Pero sí podemos decir que este micro-drama familiar oxigena una serie que no iba a llegar muy lejos si solo ofrecía interminables entrenamientos para los sucesivos torneos de karate que tienen lugar en All Valley.

¿Es suficiente lo visto en el primer capítulo para motivarnos a ver el segundo y los siguientes? La respuesta es afirmativa. Aunque todos sospechamos que la decisión de Daniel LaRusso para cerrar su dojo se hará polvo muy pronto, nos queda ver cómo concilia con su esposa para seguir en lo que más feliz lo hace. Y todo de la mano de un personaje que, felizmente, parece traer más interrogantes que certezas: Chozen Toguchi.

Cobra Kai 5 / Netflix Director: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg Sinopsis: Después del impactante final del torneo All Valley, Terry Silver comienza a expandir el imperio de Cobra Kai con el objetivo de que su estilo de karate «sin piedad» sea el único que quede en pie. Con Kreese tras las rejas y Johnny Lawrence alejado del arte marcial para dedicarse a reparar el daño que causó, Daniel LaRusso deberá recurrir a una amistad del pasado. Elenco: Ralph Macchio, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, William Zabka Género: Comedia de acción.