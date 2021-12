Conforme a los criterios de Saber más

Como en una escena de “Cobra Kai”, pero en medio de La Cultura, una de las avenidas más conocidas de la ciudad de Cusco, un alumno de karate toca la puerta de su dojo, se coloca frente a su profesor, inclina su cuerpo hacia adelante lentamente y dice: “Buenos tardes, sensei”. Esdras Ortiz, de 13 años, saludaba al maestro y dueño de la escuela Karate Do, Francisco Bueno, quien considera que las técnicas coreográficas de la serie de Netflix son más ficción que realidad, pero están tan cerca de la filosofía “disciplinándote a ti mismo, te conquistas a ti mismo” de Okinawa, como lo está su academia cusqueña de arte marcial.

“Disciplina” y “tú mismo” forman parte de la frase introductoria del libro “Karate-Do tradicional: técnicas básicas”. “El entrenamiento diario riguroso fortalece no solamente el cuerpo, sino también el espíritu. (…) La difusión del karate ha facilitado el entendimiento entre diferentes culturas y ha promovido unas relaciones amistosas entre Japón y muchos países extranjeros”, se lee en la obra. Habla, en sustancia, de esa formación japonesa que el Sr. Miyagi (Pat Morita) impartió a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en las tres películas de “Karate Kid” (1984-1989), una filosofía magnética que el creador de la saga, Robert Mark Kamen, supo orientar en el guion.

Ralph Macchio es Daniel LaRusso, y Xolo Maridueña es Miguel Díaz en "Cobra Kai". (Foto: Netflix)

Pero saber de qué trata el karate no les sirve a todos los karatecas. Algunos, como Johnny Lawrence (William Zabka), John Kreese (Martin Kove) y Terry Silver (Thomas Ian Griffith), prefieren darle un giro a la esencia okinawense de la pelea, y enseñar desde el arte marcial de la guerra con técnicas inspiradas en la filosofía de ‘sin piedad’ y ‘ganar o ganar’.

En cambio, para el Sr. Miyagi, “el karate es un camino para lograr la paz interior mediante los movimientos, lograr encontrarse a sí mismo y a la fortaleza necesaria para vencer en un combate, va más a lo cotidiano, por ejemplo, lavar un carro, y mientras lo hace está bloqueando”, comenta el árbitro mundial de karate, Francisco Bueno.

Miyagi-Do habla de una filosofía de paz: es un karate interno, no externo, como Cobra Kai. “La idea del karate es la autodefensa: reaccionar cuando tu seguridad se ve invadida y estés en peligro. ‘Pegar antes’, como dice el sensei (Johnny) Lawrence, es válido cuando ya se ve inminente el ataque, para contrarrestar, y así la persona no permita que el adversario le cause daño”, afirma Bueno.

Claro que ver a los personajes de “Cobra Kai” dar tantas patadas y puñetes cada 20 minutos en los capítulos aviva el drama, por lo que la técnica y la enseñanza de vida de los senseis pasan desapercibidas. Sin embargo, detrás de la euforia, hay mucho que aprender del pensamiento de los peleadores cuando están en acción. Todo lo que vemos en la serie de Netflix es una coreografía que combina más de un movimiento, a eso se le llama en karate “rensoku waza” (en japonés) o la conexión de varias técnicas al mismo tiempo, algo que para los karatecas es automático en la práctica.

Por ejemplo, en el primer capítulo de la cuarta temporada de “Cobra Kai”, Robby (Tanner Buchanan) tiene un duelo con los nuevos alumnos de la academia comandada por John Kreese. Algunos de los movimientos que utiliza son el “mae geri” o la patada de frente y el “tsuki” o puño en línea recta. En imágenes simultáneas con su pasado en el dojo Miyagi-Do, Robby recuerda “encerar y pulir”, una técnica que Daniel LaRusso le enseñó desde la educación del Sr. Miyagi. En karate, a esos movimientos de pelea, se les llama “uchi uke” o bloqueo del interior al exterior para proteger el pecho y la cara, o “age uke”, que es lo mismo, pero en un bloqueo superior.

(Foto: Netflix)

“En la pelea de Robby, veo que el ángulo para patear está libre. El golpe puede caer a cualquier parte del cuerpo. Pero, en una competencia de karate, solo puede ir al estómago o al pecho, porque es muy peligroso. El deportista tiene que levantar la rodilla y estirar la canilla para que llegue el pie al oponente”, explica Bueno.

Muchos de los movimientos que Lawrence enseña a sus alumnos son ilegales en los torneos, aunque puede ser un poco difícil reconocerlos, ya que dependen de la intención. En la pelea final de la cuarta temporada entre Robby y Eli durante el torneo de All-Valley, hay un momento en que el oponente utiliza la mano para empujar el ataque de su oponente. Como estrategia para librarse del golpe, es válido el empuje, pero usualmente los empujones no son permitidos en las competencias de karate.

Al observar los movimientos y la intención del karateca cuando los ejecuta, se ve claramente la educación que recibió. En Cobra Kai, liderado por John Kreese y Terry Silver, hay un karate de guerra, donde la grandeza y la gloria viene con el triunfo a sangre fría. Y en un torneo real, la sangre y las fracturas son ilegales. En Colmillo de Águila, a cargo de Jonny Lawrence, también hay una intención guerrera, pero el profesor está preocupado en empoderar a los alumnos, haciéndolos fuertes por ser rudos y agresivos. Usar maquihuaras (maderas para romper) en este dojo está permitido. Son elementos de entrenamiento del karate que ya no se usan en las academias, debido a los daños físicos que pueden causar.

Martin Kove (derecha) es John Kreese en "Cobra Kai". (Foto: Netflix)

Francisco Bueno comenta que hay un punto medio en todo esto. Las acciones de esquivar, deslizarse, atacar primero, defender, bloquear, patear, atacar con piernas, brazos, codos, cuando todo el cuerpo se convierte en un arma de defensa, necesitan de cierto nivel de motivación y empoderamiento. Hasta cierto punto, eso de “no ser un perdedor” es el empujoncito que los más tímidos necesitan para perder el miedo a la pelea. “Pero siempre con control”, dice el sensei Bueno. Porque deslizarte como una cobra, ser tan ágil como un tigre o tener la fiereza de un águila acaban con las mentalidades derrotistas, pero nada de eso sirve si no hay un equilibrio mental, una reflexión que convenza a la persona de ser ética, estar en armonía con la naturaleza y el planeta, y saber que la piedad es importante en medio del combate. Como quería el Sr. Miyagi: el mejor camino para resolver una pelea es la paz antes de levantar los puños.

TÉCNICAS

A continuación, haremos un repaso de algunas de las técnicas de karate que se ven en la serie Cobra Kai. Están fueron retratadas por el profesor y los alumnos de la academia Karate Do de Cusco para ilustrar los movimientos.

Eli Moskowitz hace la guardia o el "kamae". La posición es muuy importante en la práctica del karate. (Foto: Netflix)

Esdras Ortiz (13), cinturón naranja, y Linda Tovar (13), cinturón marrón, se ponen en guardia antes de empezar la pelea. En karate, hay siete niveles o cinturones: blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón, negro, y dentro de este último, hay ocho posiciones para ascender. (Foto: El Comercio/Leslie A. Galván)

Eli hace una patada con salto y giro o tobi ura ushiro geri a Robby. (Foto: Netflix)

Candy Bellota (39), cinturón marrón, y el profesor Francisco Bueno hacen un tobi ura ushiro geri en el dojo Karate Do de Cusco. (Foto: El Comercio/Leslie A. Galván)

Robby está usando el enpi uchi o golpe de codo en cualquier parte del cuerpo. Este movimiento tampoco se usa en los campeonatos. En otra circunstancia, también se utiliza el haywan uchi o golpe con el antebrazo al brazo del oponente, así como en cualquier otra parte del cuerpo, y tampoco está permitido en los torneos por peligro de fracturas. (Foto: Netflix)

Candy Bellota (39), cinturón marrón, y el profesor Francisco Bueno hacen un haywan uchi en el dojo Karate Do de Cusco. (Foto: El Comercio/Leslie A. Galván)

Johnny Lawrence hace caer a Eli al suelo con un ashi barai o barrido. (Foto: Netflix)

Esdras Ortiz (13), cinturón naranja, y Linda Tovar (13), cinturón marrón, practican un barrido o ashi barai, que hace caer al oponente al piso. (Foto: El Comercio/Leslie A. Galván)

Tory practica un yoko geri o patada lateral a Robby en el dojo Cobra Kai. (Foto: Netflix)

Linda Tovar (13), cinturón marrón, practica un yoko geri o patada lateral a Esdras Ortiz (13), cinturón naranja. (Foto: El Comercio/Leslie A. Galván)

Eli bloquea a Robby con un uchi uke. (Foto: Netflix)

Raffaella Tovar (7), cinturón amarillo, protege su rostro con un bloqueo uchi uke del interior al exterior para enfrentar el golpe de Edfri Sebástian Canal (9), cinturón marrón. (Foto: El Comercio/Leslie A. Galván)

