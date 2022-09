“Thor: Love and Thunder” – Disney

(Disponible desde el 8 de septiembre)

Las películas del Universo Marvel siempre generan mucha expectativa y la cuarta entrega de la saga de “Thor” no fue la excepción. Dirigida por Taika Waititi, esta cinta marca el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, la ex del dios del Trueno, pero además ofrece un giro interesante al obtener los poderes del personaje de Chris Hemsworth y convertirse en ‘Mighty Thor’. Todo esto sumado a la participación del siempre genial Christian Bale en el rol de Gorr el carnicero de Dioses. Si no la viste en cines, ahora es tu oportunidad para divertirte en casa.