Habría que comenzar diciendo que lo de “Atlanta” es un caso atípico en su distribución. Su tercera temporada debutó en marzo en Estados Unidos, pero, a diferencia de la tendencia actual de lanzamientos mundiales como los de Netflix, Disney o HBO, han pasado casi seis meses y aún no llega oficialmente a Latinoamérica. Star+ la anunció para el 24 de agosto pasado, pero suspendió el lanzamiento sin aviso previo. Un desfase inexplicable.

Sobre todo porque hablamos de una de las ficciones televisivas más interesantes y elogiadas de los últimos tiempos, centrada en un grupo de raperos afroamericanos y su conflictiva cotidianidad. Digna heredera de “Twin Peaks” en su inclinación por el delirio y el absurdo, la serie creada por Donald Glover muestra en esta tercera entrega una plena libertad para pisar líneas narrativas alternativas, mudar estilos, arriesgar en el uso de recursos y más.

Pero sería demasiado injusto ceñir sus méritos a la distensión lisérgica de su relato. Porque detrás de su postura alucinada, “Atlanta” es una serie robusta en ideas, particularmente relacionadas a la discusión racial. En sus historias, a veces azarosas, arremete contra temas como el abuso policial, el ‘blackface’, las relaciones interraciales, el “racismo inverso”, la apropiación cultural, el ‘white guilt’ o las reparaciones históricas. Nunca, eso sí, con un tono aleccionador ni forzando la corrección política. Siempre, en cambio, con desfachatez y bastante sorna.

Dos destaques en particular de esta temporada: primero, que se desarrolla fundamentalmente en Europa, lo que le permite escarbar en los matices de la condición afrodescendiente en contraste con lo que ocurre en Estados Unidos; segundo, que en estos diez episodios incide con más agudeza en la naturaleza de la blanquitud como asunto social y no biológico. Ambos enfoques no están separados: allí donde la serie muestra un desplazamiento geográfico también exhibe un inquietante desplazamiento de identidad.

Por fuera, “Atlanta” hace gala de una fina fotografía y una gran banda sonora. Por dentro, triunfa con su manejo del suspenso, con personajes cautivadores y situaciones exasperantes. Su próxima temporada –la cuarta y última– se estrenará en menos de 15 días (¡quizá hasta antes de que la tercera llegue por estos lares!) y es posible anticipar que continúe en su senda reivindicadora de las vidas negras, pero sin lástimas, eufemismos ni moralejas.

Género: drama, comedia. País y año: EE.UU., 2022. Creador: Donald Glover. Reparto: Donald Glover, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Lakeith Stanfield. Dónde verla: Próximamente en Star+.

Calificación: 4.5 de 5 estrellas.