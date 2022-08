Basada en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, “House of the Dragon”, la serie ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones” cuenta la ruptura de una única dinastía, los Targaryen, por la elección del nuevo heredero al trono.

El primer capítulo de esta precuela se estrenó en HBO Max el 21 de agosto y la crítica ha sido variada respecto a lo que nos presenta esta nueva serie. “The Hollywood Reporter”, por ejemplo, escribió: “Hay mucho que es impresionante en los primeros seis episodios, pero es tan seguro como podría ser un programa con incesto, sangre y horribles representaciones del parto. Necesita encontrar su propia voz, aunque si esa voz sigue siendo Targaryen-y, el invierno puede estar llegando para mi curiosidad que alguna vez fue ardiente”.

The New York Times, por su parte, señaló: “Hay mucho de sentarse alrededor de las mesas y hablar sobre los problemas del reino, lo que estaría bien con moderación. Pero los personajes son planos, estampados en la línea de producción de tipos de fantasía medieval de Martin”.

Fecha de estreno del episodio 2 de “House of the Dragon”

El episodio 2 de “House of the Dragon”, titulado “The Rogue Prince” se estrenará en HBO Max el domingo 28 de agosto en los siguientes horarios:

Centroamérica:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas

Latinoamérica:

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

29 de agosto

Europa

España: 03:00 horas

¿Cuántos episodios tiene la temporada 1 de “House of the Dragon”?

La temporada 1 de “House of the Dragon” tiene 10 episodios.

Las actrices Emily Carey y Milly Alcock interpretan las versiones jóvenes de Alicent y Rhaenyra en "House of the Dragon". / HBO

¿Dónde ver los episodios de la temporada 1 de “House of the Dragon”?

Los 10 episodios de “House of the Dragon” estarán disponibles cada domingo en HBO Max.

El elenco principal de “House of the Dragon” es conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

En el reparto también participan Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.

