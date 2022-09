Ver terror no es lo mismo que hacerlo. Esa es una verdad que los jóvenes integrantes del elenco de “Tierra incógnita” han podido contrastar. Para hacer realidad el misterioso y también pavoroso mundo que se retrata en la serie, los argentinos Tomás Kirzner, Mora Fisz, Pedro Maurizi y Thomas Lepera revisaron algunos de los títulos más representativos de este género. Desde “It” hasta “Carrie”, pero al momento de llegar al set, la dinámica fue muy diferente a lo que calcularon. Hacer terror es una experiencia divertida.

“Para trabajar el susto tienes que usar mucho la imaginación, porque normalmente no tienes nada al frente. Es muy diferente a ver una película, donde nunca sabes qué te va a pasar y eso da bastante miedo”, nos explica Mora Fisz, la responsable de darle vida a la enigmática Uma Dalaras, durante una comunicación a través de Zoom. Pero no solo el reto de interpretar escenas de susto resultó en una experiencia entretenida para el elenco. También lo fue el rodar en un parque de diversiones creado exclusivamente para la historia, aunque en la ficción, este lugar es en realidad motivo de pesadillas.

Elenco de "Tierra incógnita". / Disney

La trama de “Tierra incógnita” se desarrolla en el ficticio pueblo de Cabo Qwert, donde años atrás los Dalaras inauguraron un parque de diversiones que tenía como temática el terror. La popularidad de este sitio llegó a su fin cuando un día sus dueños desaparecieron sin explicación y el lugar se convirtió en el escenario de hechos sobrenaturales. Los hijos de la familia Dalaras, Eric (Pedro Maurizi) y Uma (Mora Fisz), son rescatados por sus abuelos y llevados lejos de Cabo Qwert. Pero al crecer, Eric decidirá volver para descubrir la verdad de lo que ocurrió.

“El mayor desafío al interpretar a Eric fue poder reflejar en sus acciones esta ausencia que tuvo de pequeño. Esa necesidad de sus padres, además de trabajar el miedo con las amenazas que se encuentra en el parque al volver para saber qué pasó con ellos”, relata Pedro Murizi, quien tendrá algunas de sus mejores escenas al lado de Thomas Lepera, el actor que interpreta a Pablo Cavers, un personaje que aparece para darle matices a los momentos de tensión con su perfil caricaturesco y estrafalario.

Elenco de "Tierra incógnita". / Disney

“A mí me pasó que me encontré mucho en este personaje, siento que tenemos una misma vibra y energía, somos positivos, tratamos siempre de salir adelante, de encontrar un plan B a todas las situaciones, y nos gustan los alienígenas”, dice Lepera, que fue construyendo el perfil de Pablo día a día en el set. “Hasta el último día de grabación estuve preparando el personaje, encontrándole cosas aunque sea en el último momento, siempre le encontraba algo diferente”, recuerda el actor sobre el rol que sacará una sonrisa en los momentos de mayor presión. Pero, como en toda historia, siempre hay un villano. Y en “Tierra incógnita” ese personaje recae en Tomás Kirzner. Axel, su rol en la serie, tiene conflictos personales que traslada a su trato con los que lo rodean. No tardará en encontrar en los Dalaras un punto para desfogar su ira.

“Con Sebastián Pivotto, nuestro director, nos reíamos mucho del personaje de Biff de ‘Volver al futuro’, que también tiene ese arco medio caricaturesco, pero a la vez una arista más oscura y controladora”, dice Kirzner sobre la referencia que utilizó para construir a su villano, un rol que dice siempre disfruta interpretar.

Tomás Kirzner (Axel Rojas) en escena de "Tierra incógnita". / Disney

“Yo siempre me divierto y me voy a divertir mucho interpretando al villano, es una especie de síndrome de Estocolmo, un sentimiento de te quiero pero te odio al mismo tiempo. En el caso de Axel, fue un desafío crear un vínculo creíble con mi papá ficticio, con Daniel (Lautaro Delgado Tymruk), un vínculo que va evolucionando a medida que pasan los capítulos y que no solo involucra a dos personajes, porque en base a lo que sucede puertas para adentro, Axel se muestra a su alrededor”, apunta Kirzner.

La serie se estrenará este 8 de septiembre en Disney+. Serán 8 episodios con los que el elenco espera poder conquistar a la audiencia. De momento, ya tienen una garantía de que la ficción ha gustado. Una segunda temporada ya ha sido confirmada como muestra de lo que pasa en Cabo Qwert será un misterio difícil de resolver.