“Ms. Marvel” ha concluido y qué viaje ha sido. La última serie del Universo Cinematográfico de Marvel para Disney+ se ha esforzado por salir del molde al que ha caído el ya sobado género de superhéroes y lograr ser tan revolucionario como lo fue la llegada del personaje de Kamala Khan a los cómics una década atrás. Afortunadamente para los seguidores de la heroína, el show ha logrado más o menos su cometido, con una entretenida primera temporada que ha destacado entre sus pares no solo en la ‘casa del ratón’, sino también en sus competidores en el streaming.

Titulado “No Normal”, el sexto episodio de la serie continúa directamente del ‘cliffhanger’ que nos dejó la semana pasada, con Bruno (Matt Linz) y Kamran (Rish Shah) escapando del Departamento de Control de Daños, dirigidos por la implacable agente Deever (Alysia Reiner).

Por el lado de Kamala (Iman Vellani), su viaje a Pakistán le ha permitido una mayor claridad sobre su identidad, qué le es importante y su futuro como superhéroe, por lo que decide revelar su identidad como ‘Night Light’ a su familia. Es una escena inicialmente tensa y emotiva para Kamala, hasta que se da cuenta que su madre Muneeba (Zenobia Shroff) no pudo contenerse antes y ya reveló su secreto a todos los presentes.

Momento de ligereza aparte, las reacciones de su padre Yusef (Mohan Kapur), su hermano Aamir (Saagar Shaikh) y su cuñada Tyesha (Travina Springer) llenas de aceptación sirven como momento de catarsis a toda esta tensión que a lo largo de la temporada y refuerzan el mensaje de lo importante que son los lazos - familiares, comunitarios y de amistad - que “Ms. Marvel” ha remarcado a lo largo de la serie.

Enternecedoras circunstancias ya culminadas, Kamala no tiene tiempo para descansar tras su viaje al enterarse de los problemas en los que están Bruno y Kamran gracias a una llamada de su amiga Nakia (Yasmine Fletcher). Es tiempo de volver a ser ‘Night Light’ para la joven superheroína, aunque ahora con su icónico disfraz gracias al imposiblemente rápido trabajo de su madre Muneeba.

Kamran en particular está teniendo problemas para pasar desapercibido, ya que sus recientemente despertados poderes están saliendo de su control con su deteriorado estado de salud y emocional. Él y Bruno finalmente logran refugiarse temporalmente en la mezquita, aunque este amparo es solo temporal ya que el Departamento de Control de Daños está tras sus pasos, utilizando la mano dura que lo ha caracterizado a lo largo de la serie para invadir el templo. Afortunadamente para los fugitivos, la comunidad logra ganar el suficiente tiempo para que puedan escapar a la escuela, el único lugar que está despoblado un sábado, encontrando a Kamala en el camino.

El sexto episodio de "Ms. Marvel" regresa al creativo estilo visual que caracterizó los primeros capítulos de la temporada. (Foto: Disney+/Marvel Studios)

Lo que sigue es lo que se podría llamar el momento “Mi pobre angelito” de la serie, donde Kamala y sus amigos, incluyendo la inclusión inesperada de Zoe (Laurel Marsden) y Aamir tienen que lidiar con las tropas del Departamento de Control de Daños con trampas improvisadas mientras buscan una oportunidad para llevar a Kamran al muelle, donde lo espera un transporte fuera de los Estados Unidos. Los héroes también canalizan el poder de las redes sociales para el bien - ¡por fín! -, utilizando la presencia como ‘influencer’ de Zoe para convocar a la comunidad al lugar de la batalla.

Si bien todo parece ir según lo planeado inicialmente, Kamran finalmente pierde el control de sus poderes tras enterarse de la muerte de su madre, precipitando una pelea no solo contra los agentes de Control de Daños, sino con la propia Kamala.

Es en la conversión de Kamran en un cuasi antagonista donde el episodio empieza a mostrar sus problemas, que al querer atar demasiados cabos sueltos rápidamente empieza a mostrar flaquezas narrativas. Y si bien cuestiones como la rapidez con la que Muneeba logró elaborar el disfraz de Kamala y la presencia de Zoe en el colegio en el momento preciso en que era necesaria son inverosimilitudes que pueden ser aceptables en favor a la historia, el inexplicablemente rápido deterioro de la relación entre Kamala y Kamran molesta por ser a la vez abrupto y predecible, recordando al sinsabor que dejó la igualmente apurada conclusión al conflicto con los ClanDestinos en el quinto episodio.

Quejas aparte, al menos la pelea final es una entretenida secuencia llena de acción donde Kamala demuestra el control que ahora ha adquirido de sus habilidades, incluyendo su capacidad de ‘agrandarse’, una estampa de su versión de las tiras cómicas. Pero no es su nueva capacidad para la violencia de Kamala la que logra salvar el día, sino la compasión, quien al final logra calmar a Kamran en una emotiva despedida donde le revela no solo que su madre se sacrificó por él, sino que a pesar de sentirse como un extranjero - un exiliado- en este mundo, no necesita ser normal para encontrar su lugar. “No hay normalidad”, afirma la futura Ms. Marvel. “Simplemente estamos nosotros y lo que hacemos con lo que nos dieron”.

La conclusión del conflicto entre Kamala (Iman Vellani) y Kamran (Rish Shah) fue uno de los elementos que se sintió apresurados en el episodio final de la serie. (Foto: Disney+/Marvel Studios)

Kamran no fue el único que fue salvado, y minutos después la comunidad pronto acude en apoyo de la joven superheroína. Es una escena que evoca la secuencia del tren en “Spider-Man 2″, donde los ciudadanos de Nueva York se unen para proteger a Peter Parker, y ayuda a demostrar que los deseos de Kamala de resguardar su comunidad son recíprocos.

El resto del capítulo sirve para cerrar los últimos puntos sueltos del show. Yusef inadvertidamente le da nombre al alter ego de su hija al revelar que el nombre Kamala puede ser traducido a “maravilla” en urdu, calificando a su hija cariñosamente de su “Ms. Maravilla”. Kamran mientras tanto puede ser visto en Karachi (Pakistán), comenzando su nueva vida junto a Kareem (Aramis Knight) de los Red Daggers.

Pero una serie del MCU no puede terminar sin soltar algunas bombas y “Ms. Marvel” no es excepción. La primera es la revelación de que Kamala no es solo parcialmente djinn - mejor dicho Noor-, sino también una mutante. Aunque esta información es recibida con cierta indiferencia por ella, la manera de cómo esta es acompañada por unos acordes del tema musical de los X-Men no deja dudas de que esta es una manera de incorporar por fin a estos personajes en el universo cinematográfico.

La otra revelación ocurre como una escena postcréditos, cuando una actividad del brazalete hace que Kamala intercambie lugares con los de su heroína Carol Danver (Brie Larson), dando pie al mensaje de que Ms. Marvel regresará para la película “The Marvels”, a salir en julio de 2023. Como ejemplo de promoción multimedia, ha sido una efectiva manera de que ahora le preste atención a esa cinta.

Haciendo un balance de los positivos y negativos, termino con la conclusión de que si bien no fue una serie perfecta, disfruté bastante viendo “Ms. Marvel”. En tiempos donde no podemos pasar unos meses sin tener un nuevo tipo de producción sobre superhéroes, la serie de Disney+ logra insertar al género una mezcla de entusiasmo y vigor no visto entre sus más cínicos pares, ayudado por un excelente elenco de jóvenes y veteranos liderado por la carismática Iman Vellani.

Si a esto le sumamos la autenticidad con la que se presentaron elementos culturales musulmanes, así como la valentía de tratar materias difíciles como la violencia sectaria, el trauma intergeneracional y la alienación, encontramos en “Ms. Marvel” una grata anomalía en un saturado medio. Personalmente, no puedo esperar para saber qué es lo siguiente para este personaje.

CALIFICACIÓN

4 estrellas de 5