“Stranger Things” ha repuntado en críticas tan positivas como negativas desde el lanzamiento el 27 de mayo del Vol. 1 de la cuarta temporada de la serie. Hoy, en el estreno del Vol. 2 de la tanda, acabaron las preguntas de los seguidores, que esperaban resolver varias dudas sobre lo que dejó la temporada anterior.

Sin duda, el trabajo de realizar esta producción ambientada en los ochenta ha sido duro para el elenco, que durante una entrevista exclusiva con Saltar Intro, lucía agotada en un jornada frente a la prensa. Los actores Joseph Quinn y Joe Keery, y las actrices Natalia Dyer y Maya Hawke hablaron sobre sus roles y lo interesante de trabajar con una de las estrellas de terror más importantes en el rodaje, como es Robert Englund (Freddy Krueger).

- Joseph, eres nuevo en esta serie. Tu personaje encaja perfecto en esta historia. ¿Cómo describirías tu trabajo con el resto del elenco?

Joseph Quinn: Fue un deleite, son gente maravillosa, actores brillantes. Podría seguir hablando sobre lo genial que fue. Fue asombroso.

- Para Natalia y Maya, ustedes han compartido una historia intensa esta temporada. Incluso compartieron una escena con el mismísimo Robert Englund.

Maya Hawke: Robert Englund es increíble. Llegó al show en un momento en el que yo no la estaba pasando muy bien, y el fue tan gentil y elegante, preparado, talentoso. De verdad, era una demostración de lo que puedes hacer con el lenguaje de los hermanos Duffer. Él pasó de ser este maravilloso colaborador y sumergirse en este lugar escalofriante. Y contar la historia en su monólogo, en cierto modo, iluminaba el espacio, y se sentía tan vivo y tan triste. Recuerdo... esto siempre me pasa, pero, cuando la cámara no está en ti, está en la otra persona, pero tú estás parado allí, allí es siempre cuando lloro, porque es la primera vez que ocurre (una escena de impacto). Él estaba dando su discurso y yo estaba llorando por lo hermoso, terrorífico y triste que era. Y, luego voltean a verme, y yo estaba como llorando.

Natalia Dyer: Lo sé, secundo complementamente eso. Hay algo surreal sobre tener a una leyenda en el set, en nuestra serie, y además tenerlo en nuestro show queriendo ser parte él, es muy genial.

- Joe, la broma recurrente fuera de la serie es que él es como un niñera, pero él es más que eso. ¿Podrías decirnos cómo lo llevas, considerando todo lo que pasó en la temporada 3?

Joe Keery: Bueno, él está cerca de la generación más joven, creo. Y esa relación continúa. Es un verdadero esfuerzo grupal esta temporada. Se siente más que cualquier temporada, todos se han unido y trabajan al unísono para resolver este problema que tenemos en Hawkins y ver el centro de esta gran oscuridad que está creciendo en Hawkins.

- Natalia, esta temporada Nancy está lejos de Jonathan, pero diría que es para mejor, porque la vemos prosperar como una especie de líder.

Natalia Dyer: Sí, o sea ella es una dama bastante independiente. Y a veces puede concentrarse demasiado en algo. Creo que es difícil, ya sabes, tener a estos personajes que, al final de la temporada anterior, se mudan. Es de verdad interesante de experimentar para los personajes. Y, mientras todo se desarrolla esta temporada, siento que hay un impulso por contactar, por estar juntos. Una de las cosas geniales de nuestra serie es que podemos ir en distintas direcciones, pero este grupo de personajes siempre se siente atraído uno con otro.

