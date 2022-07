Netflix estrenó el esperado Volumen 2 de la temporada 4 de “Stranger Things”. Compuesto por dos episodios, el 8 y 9 de dos horas de duración cada uno, este desenlace tenía como fin cerrar la cuarta entrega de la popular serie y dejar sentado los cimientos de lo que será la quinta y última parte.

Para el mencionado VOLUMEN 2 se esperaba ver el enfrentamiento de Vecna contra Eleven y sus amigos.

Recordemos que “Vecna”, villano de esta cuarta temporada es una temible criatura de origen humano alineada con Upside Down. Hoy, convertido en un monstruo sin sentimientos, este villano manipulador de mentes tiene en la mira a Eleven pero también a sus amigos.

En el último tráiler, vemos a Vecna anticiparle a Eleven que todo terminó para ellos y la invita a ver cómo infecta al resto con su maldad. “Tus amigos han perdido”, se le oye decir al final del avance.

LO QUE NOS DEJÓ EL FINAL

El capítulo 8 comienza confirmándonos las maquiavélicas intenciones del Dr. Martin Brenner de querer usar a Eleven para conectar con Henry Creel, su paciente número 1, el cual fue empujado por su hija a un extraño portal que terminó por convertirlo en el temible Vecna.

Tras un enfrentamiento con Eleven, Brenner es abatido por los militares y abandonado por su propia hija, en medio del desierto. “Lo hice por ti, por favor dime que lo entiendes”, le dice él a la menor, a lo que esta le toma la mano para luego alejarse de él.

/ Courtesy of Netflix

Más adelante, ya de vuelta con su grupo de amigos, Eleven se mete en la mente de Vecna para derrotarlo pero se dará cuenta que no es tan sencillo como imaginó. En este mundo paralelo peligra nuevamente Max, quien así como su amiga, pensó que podría enfrentar al gran villano pero terminó por ceder ante su poder.

STRANGER THINGS. (L to R) Sadie Sink as Max Mayfield and Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022 / Courtesy of Netflix

Cuando todo parecía haber llegado a su fin para el grupo de amigos, incluida Eleven, en manos de Vecna. Mike, empujado por Will a ser el corazón de su novia, le habla desde la realidad y le dice que la ama y que luche contra el mal.

Ella lo oye y reforzada con lo que ha oído se impulsa contra Vecna que tiene entre sus garras a una moribunda Max.

Casi abatido por Eleven en el terreno mental, Vecna cuerpo es encontrado por Nancy, Steve y Robin en el Upside Down. El trío, empoderado con fuego y armas que consiguieron juntar para luchar contra el mal, queman el cuerpo del gran malo hasta hacerlo polvo.

/ Courtesy of Netflix

El primer caído

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de este VOLUMEN 2 de “Stranger Things” es cuando Eddie, en su afán de hacer tiempo y distraer a la gran cantidad de Demobats que los perseguía a él y a Dustin, muere al no soportar las heridas que le dejaron las mordidas de varios de ellos.

Dustin, su más cercano amigo hasta ese momento, lo acompañó en sus momentos finales y lloró su muerte en una emotiva escena.

“Al menos esta vez no salī corriendo, verdad Dustin... creo que al fin voy a graduarme, creo que al fin llegó mi año, le dice el querido Eddie a su amigo y cierra los ojos para siempre.

¿Max está viva o muerta?

Vecna necesitaba una cuarta víctima para hacer realidad su plan de dividir Hawkings en dos. Durante el enfrentamiento con Max, esta no resiste las heridas dejadas por el monstruo y ciega y fracturada, termina por morir en manos de Lucas. Con Eleven al lado, esta no se resigna a ver cómo muere su amiga y termina por hacerle bombear el corazón nuevamente.

Sin embargo, bastó ese minuto de muerta de Max, para que el plan de Vecna de abrir un cuarto portal pueda hacerse realidad. Una vez pasado el terror, vemos a los chicos aparentemente bien y reunido otra vez. Mientras tanto, en el hospital está Max en un coma inducido y con pocas esperanzas de despertar.

Hasta acá, pareciera que Vecna murió pero todo indica que está vivo. Y es el mismo Will quien siente esa energía y le dice a Mike que deben acabar con él, de lo contrario él los matará a todos.

El cierre

Will, sumamente sensible por todo lo que ha ocurrido, vuelve a sentir ese tipo de cosquilleo en la nuca, lo que indicaría que el Upside Down está nuevamente cerca. Segundos después, una especie de nieve comienza a caer del cielo, lo que llama la atención de todos los habitantes. Eleven y sus amigos salen de la cabaña donde se encontraron finalmente con Jim y Joyce y ven que todo está cubierto por un bosque mitad floreado y mitad quemado. En el cielo, una luz roja del color de Vecna parece comenzar su nueva amenaza.

Sobre lo que viene en la quinta temporada, se sabe que esta dará un salto temporal en el tiempo, sin embargo, se desconoce cuando se rodará y estrenará.

