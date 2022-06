Este 1 de julio, Netflix estrena el VOLUMEN 2 de “Stranger Things” dando por concluida la cuarta temporada. Serán dos capítulos de dos horas los que emita la plataforma de streaming este viernes. En ambos se resolverá el final del villano Vecna y se revelará si alguno de los personajes morirá producto de su maldad.

En el último tráiler, vemos a Vecna anticiparle a Eleven que todo terminó para ellos y la invita a ver cómo infecta al resto con su maldad. “Tus amigos han perdido”, se le oye decir al final del avance.

En el mencionado último avance vimos también al Dr. Martin Brenner hablándole a Eleven: “Lo que has visto te ha asustado mucho pero no te voy a engañar...”, comienza a decirle... La advertencia continúa. “Hawkins caerá”, advierte a su hija, mientras esta le responde: “Mis amigos me necesitan”, a lo que él le recalca que no está lista.

Al ritmo de “Running Up That Hill”, el viejo hit de 1985 de Kate Bush que se convirtió en el tema del momento gracias al éxito de la cuarta temporada de “Stranger Things”, el último tráiler parece presagiar un final no tan feliz para Eleven y compañía.

En ese sentido, Robin le dice a Steve que tiene un mal presentimiento y que quizás esta vez no les vaya bien en la batalla contra el mal.

HORA DE ESTRENO



El final de la cuarta temporada de “Stranger Things” se estrena el 1° de julio con los episodios 408 y 409.

Horas según países:

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

España: 09:00 AM





