La cuarta temporada de “Stranger Things” ha concluido dejándonos no solo más expectativas para el futuro de la franquicia, sino también reviviendo clásicos temas del ayer. La última canción en ver su perfil elevado fuera de sus foros habituales es “Master of Puppets” de Metallica, clásico del heavy metal que acompaña uno de los momentos más emocionantes del último capítulo de la cuarta temporada de la serie.

ADVERTENCIA, EN ESTA NOTA DISCUTIREMOS UNA ESCENA DE LA ÚLTIMA TEMPORADA DE “STRANGER THINGS”.

La escena en particular involucra al personaje de Eddie Munson (interpretado por Joseph Quinn), quien para distraer a las fuerzas malévolas que han tomado control del pueblo de Hawkins empieza a tocar los icónicos acordes de la canción de Metallica. Posteriormente la versión completa de la acción empieza a acompañar una de las escenas cumbre del volumen 2 de la cuarta temporada de “Stranger Things”.

Lanzada inicialmente el 31 de diciembre de 1985 y oficialmente en julio de 1986, “Master of Puppets” es el tema principal del tercer álbum de estudio de Metallica, al cuál le da su nombre. En ese entonces la banda de ‘heavy metal’ solo tenía media década de existencia y estaba lejos de haber alcanzado el estatus legendario que logró con su no había alcanzado con “The Black Album” en 1990, pero ya había marcado el rumbo de su género con populares discos como “Kill ‘Em All” - su álbum debut - y “Ride the Lightning”.

“Master of Puppets” es un disco particularmente especial en la historia de la banda, ya que fue el último que grabó con el bajista Cliff Burton, hasta entonces una parte esencial de la banda, quien falleció en septiembre de 1986, durante un tour de la banda por Suecia.

¿DE QUÉ TRATA “MASTER OF PUPPETS”?

Escrita por Burton, Kirk Hammett, James Hetfield y Lars Ulrich, el tema “Master of Puppets” es en particular una crítica contra aquellas personas que son controladas por las drogas.

“Fui a una fiesta en San Francisco y había un montón de locos enfermos drogándose, y me dio asco”, recordó Hetfield en una entrevista de 1986 sobre las razones por las cuales escribieron el tema. “No se trata de ninguna droga en particular, sino de gente controlada por las drogas y no al revés”.

En general, todo el disco “Master of Puppets” trata sobre gente que inadvertidamente pierde el control de su destino por cuestiones ajenas a sí mismos.

“Las letras no están escritas a propósito para encajar con la música, simplemente están escritas sobre cosas que nos son fascinantes”, afirmó Lars Ulrich en otra entrevista el mismo año. “Una cosa que siempre nos ha fascinado e incluso nos ha asustado es cómo las personas, especialmente en los Estados Unidos, piensan que son tan libres e independientes (pero no lo son). De eso se trata “Master of Puppets”: de cómo la gente se rige por otra persona.”

“Pueden ser otros seres humanos, pueden ser instituciones, pueden ser drogas, pueden ser alcohol o puede ser la religión”, agregó. “Quiero decir que es un número de cosas por las que podrían ser dirigidos, gobernados, sólo que ellos no lo saben realmente. Todo es subconsciente.”

Otras canciones del álbum con esta temática son “Disposable Heroes”, que habla de cómo un joven soldado ha sido adoctrinado para morir por su país por sus padres e instituciones educativas, así como “Leper Messiah”, una ácida crítica al evangelismo cuyo propósito es generar donaciones.

Por el lado de la canción “Master of Puppets”, esta se ha mantenido como una de los indudables clásicos de Metallica y el género del ‘heavy metal’, siendo el tema una de las canciones más pedidas por los fans en los conciertos. Recientemente, la banda cerró un concierto en Dinamarca con el popular tema, la primera vez que lo hacían en 25 años.

Sin embargo, su perfil definitivamente ha aumentado tras aparecer en el popular show de streaming y actualmente se encuentra en el puesto 26 del Top 50 de Spotify. En primer lugar continúa dominando “Running Up That Hill” de Kate Bush, otro tema que resurgió en popularidad tras aparecer en “Stranger Things”.