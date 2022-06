La entrevista es por Zoom. En el encuadre aparece una adolescente con polo y capucha, un dije dorado cuelga de su cuello. En segundo plano hay muñequitos de superhéroes, un peluche de Winnie Pooh, stickers en las paredes. Es el cuarto de una adolescente promedio, pero no le pertenece a una adolescente promedio, sino a Iman Vellani, de 19 años, canadiense que pasó por un extenso casting del que salió victoriosa y por el cual protagonizará “Ms. Marvel”, la próxima serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La trama ¿De qué va "Ms. Marvel"? Basada en el personaje creado por la escritora G. Willow Wilson y el dibujante Adrian Alphona, “Ms. Marvel” sigue a Kamala Khan, adolescente paquistaní-estadounidense que vive en Nueva Jersey. Esta fan de los superhéroes inconforme con su vida, como todo adolescente en esta u otra época, obtiene súper poderes y se pone un nombre inspirado en su heroína favorita, la Capitana Marvel, que tuvo un rol clave en salvar al mundo del villano Thanos. Como todo en esta saga, conocer qué ocurrió en las anteriores películas nunca está de más.

Si bien Vellani tiene un póster de la Capitana Marvel en su habitación, se trata más bien de un recuerdo que tomó del trabajo. No es su personaje favorito de Marvel, nos dice. Ese lugar está reservado al Iron Man de Robert Downey Jr, cuya película del 2008 dio origen a una saga que, más de 30 historias después entre películas y series, no parece que vaya a terminar pronto y uno de los modos que tiene para mantenerse en el imaginario es, precisamente, historias interconectadas y con personajes nuevos, que conecten con las audiencias, como “Ms. Marvel”; que a su vez continuará en la película “The Marvels”, donde la actriz adolescente compartirá la pantalla con Teyonah Parris, protagonista de la aclamada película “Chi-Raq”; y Brie Larson, ganadora del Oscar a Mejor actriz por “Room”. Hablamos sobre eso y más en esta entrevista.

—Iman, incluso antes de ser elegida como Kamala, fuiste muy apasionada en cuanto al cine. Incluso te seleccionaron para el Next Wave Comittee del Festival Internacional de Cine de Toronto. ¿Cómo empezó tu amor por las películas?

No lo sé, realmente (risas). Fui a secundaria, a una escuela de artes, estaba haciendo teatro y mi profesor de drama estaba super obsesionado con películas y cine francés; era un cinéfilo total. Creo que yo, al querer impresionarlo, empecé a ver muchas películas artísticas, extranjeras. Hay demasiadas historias fuera de Hollywood que pueden resonar con mucha gente joven y creo que es muy importante expandir los horizontes y ver películas con subtítulos.

—Recuerdo que el director de “Parasite” dijo que, una vez superas la barrera de los subtítulos, todo un mundo se abre a ti. Más bien, dime, ¿Hay alguna película en particular que te haya hecho decir “quiero hacer esto, quiero dedicar mi vida a crear ficción”?

No creo que haya habido una película en específico. Estuve obsesionada con las películas de (Quentin) Tarantino cuando estaba en la secundaria, solo por cuán estilizada era su violencia. Se sentía muy única y también sus elecciones musicales siempre me inspiraron, y creo que es es lo que me llevó a (disfrutar musicalmente) la era de los 70s y 80s en general. Pero mi directora favorita es Agnès Varda, y sus películas me impactaron. Ella era capaz de contar historias de manera tan simple, creo que por eso amo tanto a ella y sus películas. Se sienten como algo que yo podría hacer, aunque no podría realmente, por la atención a los detalles que tiene por los objetos de la vida diaria y la vida… es tan increíble. Aspiro a ser aunque sea la mitad de lo que ella era.

—En los cómics la etnicidad de Kamala, su cultura y vida de superheroína están entrelazadas de forma que son inseparables. ¿Podemos esperar algo así de la serie?

Sí. Me refiero a que la serie trabaja mucho en mostrar cuán unidas son las familias musulmanas y toda la experiencia de crecer siendo la hija de padres inmigrantes. Y creo que es muy importante mostrar a niños que no niegan su cultura, sino que están orgullosos de ella, que es parte de su vida. Porque esa fui yo creciendo, no creía que ser musulmana fuese una carga o cualquier cosa. Era parte de mi vida, era algo de lo que estaba orgullosa y respetaba. Incluso más luego de hacer esta serie, porque conocía y trabajé con tantos creadores musulmanes y del sur de Asia; escritores, directores, cinematógrafos que han traído mucho de sí mismos al show y realmente pienso que nuestro show será muy universal, no solo para sudasiáticos y musulmanes que nunca se han visto representados de manera positiva; sino para los fans, que, ya sabes, aman el MCU porque esta serie aprecia la cultura de los fans de una manera increíble, reconoce todo el trabajo que se necesita para ser un fan de Marvel.

—Ahora que mencionas estar orgullosa de tu cultura, los últimos 20 años en los Estados Unidos han habido abusos contra la comunidad islámica. Tú creciste en Canadá. ¿Cuál fue tu impresión de toda la situación desde allí?

Creo que mucho de eso viene de cómo los musulmanes y sudasiáticos son representados en los medios. Si muestras, constantemente, gente que es estereotipada u oprimida en estos tonos negativos; así es como vas a ver a la gente en la vida real y eso me pone triste de solo pensarlo, porque mi familia no es la clase de personas que ves en la pantalla. ¡Se divierten! ¡Somos divertidos! Hacemos cosas muy normales. (...) La razón por la que esta serie es genial es porque muestra que las experiencias de la gente son compartidas con otros musulmanes y es un grupo muy divertido del cual rodearse. De verdad no sé cómo explicarlo, pero creo que cambia la perspectiva de cómo los musulmanes son representados en los medios.

—Te entiendo. La misma existencia de esta serie habla fuerte sobre la representación de etnicidades no blancas en Hollywood. ¿Qué le dirías a todos estos chicos que son musulmanes, latinos, afroamericanos y de otras minorías que te verán en la pantalla y se sentirán representados?

Espero que las audiencias encuentren algo con lo que se puedan sentir identificados. Algo o alguien, sean Kamala y su historia, la gente de su comunidad y su familia. Creo que otros personajes son bastante universales y, todo ese arco de crecimiento es algo que me impactó también, definitivamente. Esta no es una representación única de los musulmanes. Hay dos mil millones de musulmanes y sudasiáticos en el mundo y esta solo es UNA historia, no LA historia. Todos tienen sus propias y únicas experiencias, pero espero que puedan sacar algo con lo que puedan identificarse por sus propias experiencias. Espero que esto inspire generaciones futuras de creaciones sudasiáticos para que cuenten sus historias y continúen haciendo trabajo importante, porque ha pasado demasiado tiempo en el que hemos estado sin representación; y ese es el porqué quiero tanto el cómic (en el que se basa la historia), pues sentí que me habían visto por primera vez. Por eso soy tan protectora con este personaje y espero que la gente vea por qué ella (Kamala) es una persona tan importante para el MCU y que la serie haga para otras personas lo que el cómic hizo para mi.

—Sé que no puedes decir mucho de la película “The Marvels” así que, en lugar de preguntar sobre eso, quería leerte algo que fue publicado hace un tiempo: “Feliz día Internacional de la Mujer para mis hermanas de Marvel, Teyonah Parris e Iman Vellani. Ustedes dos me inspiran más de lo que creen y estoy honrada de estar salvando vidas junto a ustedes. Estas fueron las palabras de Brie Larson en marzo último. ¿Cómo te hizo sentir esta publicación?

El hecho de que Brie Larson reconozca mi existencia es la cosa más asombrosa (risas). Pero, seriamente, trabajar con estas dos increíbles mujeres fue muy empoderante; solo estar en el set y saber que estas otras personas con las que comparto la pantalla hicieron que mis sueños de niñez se hagan realidad; fue muy alentador para mi ver cómo alguien joven (como yo), tan alejada de la industria del cine, que quería ser parte de esta con tantas ganas… trabajar con Brie, Teyonah y Nia daCosta, nuestra increíble directora, fue solo una completa alegría. Incluso en “Ms. Marvel” he conseguido trabajar con tantas mujeres increíbles y gente de color que tienen una conexión muy cercana a la historia. Estoy muy emocionada por ver las reacciones.

—Una de las frases que, estoy seguro, será repetida mucho en las próximas semanas es que tienes un futuro muy brillante en el cine y la TV. Pero dime, ¿Cuáles son tus expectativas de tu propio futuro?

He decidido que no tendré ninguna, porque hace dos años pensé que estaría en la universidad y ahora estoy en el Universo Marvel. Así que no puedes planear del todo tu vida. Espero continuar involucrada en trabajos que me apasionan y resaltan historias diversas y así. Sea frente o detrás de la cámara, solo quiero que la serie salga primero.

—Kamala es uno de los personajes más relevantes que Marvel creó en la última década. Ahora que la has interpretado en esta serie, ¿Por qué crees que es amada por tanta gente?

Es una persona con la que te puedes identificar mucho. Especialmente para los fans de Marvel, Kamala representa todo sobre la cultura nerd. Ella es una fan como nosotros, por eso queremos que le vaya bien cuando obtiene sus poderes y conoce a sus héroes en los cómics. Esa emoción es tan compartida con fans de Marvel de la vida real y todos pueden verse así mismos en ella y no necesariamente tienes que ser sudasiático o musulmán. Creo que ese es el atractivo de la serie, no es sobre una adolescente paquistaní-estadounidense y musulmana; es sobre esta chica videojugadora, una nerd que escribe ‘fanfics’ de los Avengers... que resulta ser esta adolescente paquistaní-estadounidense y musulmana. Creo que su arco de personaje es muy identificable. La vemos crecer y convertirse en esta impresionante superheroína.