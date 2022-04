A continuación, SPOILERS de “Moon Knight” 1x05, “El sanatorio”:

Uno de mis mejores amigos no estuvo del todo convencido de que “Moon Knight” sea una serie entretenida; al menos no después del primer episodio. En broma, ambos empezamos a referirnos a esta historia como “Good Night” (“Buenas noches”); una forma exagerada para decir que nos aburríamos. La serie no lo es, pero va en progresiva caída con cada episodio; deja de ser tan inquietante como prometió en un inicio. Pierde su magia.

Y entonces llega el quinto episodio para callarnos la boca.

Dos niveles de realidad

La duda que sembró el episodio anterior se disipa rápido. Todo lo visto hasta ahora en la serie no es producto de la imaginación del binomio Mark Spector-Steven Grant (Oscar Isaac), a quienes vemos en un hospital psiquiátrico dirigido por Arthur Harrow (Ethan Hawke); en realidad es al revés. Como explica Taweret (Antonia Salib), la diosa egipcia de la fertilidad, nacimientos y purificación de las almas; el sanatorio es una manifestación de la mente del protagonista mientras su alma viaja en un barco (literalmente, está en un barco) hacia el mundo de los muertos. En un intento por dar sentido al mito, de establecer coherencia aunque no necesariamente precisión histórica, Taweret dice que si el corazón de Marc se equilibra con la Pluma de Maat, su espíritu pasará sus días eternamente en el Campo de Juncos, el “Cielo”.

Es que Marc, si bien ha muerto en el mundo real, tiene la esperanza de resucitar, para lo cual, junto a su otra personalidad, Steven, piden a Taweret cambiar el curso de la nave para volver a su cuerpo. Ellos, mientras tanto, están en una carrera contra el tiempo para equilibrar la balanza que, al pesar sus corazones, entra en caos. Si no se alcanza el equilibrio, el alma será arrastrada por los errantes del Duat, el inframundo.

Para equilibrar los platos de la balanza, ambos tienen que visitar recuerdos del pasado en habitaciones distintas del hospital. Considerando lo maltrecha que está la mente de Marc, no es trabajo fácil, pues momentos dolorosos se encuentran detrás de cada puerta; experiencias como la muerte de Roro, su hermano menor, el maltrato físico y psicológico ejercido por su madre, la desidia del padre e incluso la primera transformación en Moon Knight; cuando el personaje, al borde de la muerte luego de negarse a ejecutar inocentes, se encuentra con el dios Konshu.

En esta escena, Marc Spector y Steven Grant reviven un momento doloroso de su pasado. Foto: Marvel Studios.

El trauma que nos define

Hollywood, y en general gran parte de la ficción moderna, tiene una obsesión con el trauma; el pasado que marca el presente y puede establecer el curso el futuro. Su contraparte es el discurso de que, con voluntad o ayuda externa, el trauma se supera o por lo menos es tolerable para tener una vida plena. Para que el personaje camine hacia la puesta de sol. Cae el telón y entran aplausos.

“El sanatorio” se apoya en esa narrativa al mostrar el pasado de Marc Spector marcado, primero, por la culpa y abuso doméstico; y después, por el quiebre de personalidad. ¿Pero cómo narrar con frescura una trama tan manida? Pues concentrándose en el viaje, no solo en destino. El barco que transporta a Steven y Marc, tomado de la mitología egipcia, es el nivel más evidente; representa el paso de la vida hacia la muerte sobre un mar de arena; donde los fantasmas del pasado, en este caso las personas que Marc mató en nombre de Konshu, acechan.

El otro nivel del viaje es enfrentar los recuerdos dolorosos. Steven, al ser la segunda personalidad, no está al tanto de muchas cosas; de ahí que su curiosidad mueva la trama e incluso lo enfrente a Marc. Lo vemos descubrir que tenía un hermano, de cuya muerte es parcialmente responsable y, luego, se horroriza al enterarse que desde la Shiva (luto judío) su madre ya lo maltrata. Es una forma literal de autoexploración, parte del proceso de una persona para hacerle frente a las enfermedades mentales. Allí, la audiencia es testigo del momento en el que la mente del personaje se quiebra y da lugar a Steven, que es la personalidad obediente, animada, inocente, que Marc creó para mantener la cordura. Pero Steven también existe para establecer un puente entre Marc y la madre que lo rechazó.

El conflicto del personaje adquiere otra capa de profundidad al verlo arrojar al suelo la kipá, gorra ritual del judaísmo; solo para después levantarla y darle un abrazo. Es entonces, al enfrentar la realidad, cuando tanto Marc como Steven llegan a un punto culminante del viaje, pero no el que ellos desean.

Para vivir, Marc Spector aceptó un trato con el dios Konshu. Esta es su primera transformación. Foto: Marvel Studios.

Como los platos no alcanzan el equilibrio, las almas del Duat aparecen. La pelea es difícil para Marc, quien se supone es el mercenario experimentado, mientras que Steven hace lo que puede primero y, con la confianza que le otorgó el viaje, lo hace mejor después. Salva a Marc, pero no consigue salvarse a sí mismo; cae a la arena y se petrifica. Con la desaparición de Steven, Marc alcanza el Campo de Juncos; la paz que no tuvo en vida. Cae el telón.

¿El mejor actor de todo el MCU?

Con solo un episodio antes del final, “Moon Knight” ha ofrecido una de las mejores horas de televisión de todo el Universo Marvel, sostenida por el minucioso trabajo de Oscar Isaac. ¿Es esta la mejor performance de cualquier actor en el Universo Cinematográfico de Marvel? Tal vez. En años anteriores, lograron picos muy altos Elizabeth Olsen en el penúltimo episodio de “WandaVision”, Chadwick Boseman en “Black Panther” y la dupla de Iain de Caestecker y Elizabeth Henstridge en “Agents of SHIELD”.

Donde Isaac se impone es en haber mantenido la intensidad en todo el episodio. Pero también por un guion que juega en múltiples niveles de lectura, coescrito por Matthew Orton y Rebecca Kirsch, donde esta última trabajó en algunos de los mejores episodios de “12 Monkeys”; lo cual explica la pericia al contar con claridad algo que puede resultar complicado. Tampoco podemos ignorar la dirección de Mohammed Diab, que se concentra en lo importante; esto es el viaje emocional del Caballero Luna.

Aun quedan algunos misterios por resolver en la serie, si Marc vuelve a la vida, el destino de Konshu y los planes de Harrow para la diosa cocodrilo Ammit. Con una embestida tan potente como la de este episodio, la serie tiene el camino servido para aquello que ha sido tan esquivo en las series Marvel, salvo contadas excepciones: un final satisfactorio.

Foto: Disney+.

Pensamientos sueltos

Insisto, qué gran trabajo el de Oscar Isaac. Sus expresiones, el cómo dice las líneas, las diferencias marcadas entre Steven y Marc que, de pronto, se desdibujan. El trabajo que hace cuenta una historia paralela a la del guion. Personajes así son un reto y, a la vez, un regalo para cualquier actor. Pero es un regalo que, en las manos equivocadas, puede ser un veneno. Oscar Isaac estuvo a la altura y fue incluso más allá. Marvel cometería un error en no negociar para que él se quede en el MCU.

Es triste que Marc, tras una vida de abuso, terminara en manos de otro abusador, Konshu; el cual, como buen depredador, sabe elegir a sus víctimas; en este caso una persona de mente frágil y fragmentada.

Me da mucha ternura el diseño de Taweret, la diosa hipopótamo con sus orejitas agitándose rápidamente. Ojalá veamos más de ella en el futuro del MCU.

¿Steven tuvo que morir para que Marc alcance el otro mundo? Tengo dudas de eso, más aun cuando hay pistas de la tercera personalidad; Jake Lockley.

¿Cómo puede sobrevivir Marc? Eso requeriría liberar a Konshu y la úncia persona que puede hacerlo es Layla El-Faouly.

La canción que aparece cuando Marc llega al “Cielo” es “Más allá del sol”, interpretada y con arreglos del mexicano Manuel Bonilla. Curiosamente es un tema cristiano, lo cual contrasta con el judaísmo de Marc.

Siguiendo con el tema religioso, el judaísmo del personaje es un elemento tomado de los cómics. Va a ser interesante leer en los próximos días los análisis de esta representación cultural en la serie.

Calificación

4.5 estrellas de 5