Con una carrera actoral que supera las tres décadas, Ethan Hawke es uno de los nombres de Hollywood que ha mantenido una carrera a base de películas en su mayoría notables; él es de aquellos que eligen sus roles con cuidado, independiente a la cantidad de cifras que indique su contrato. Ha estado cerca de ser Batman en los años 90 y, de manera más reciente, del Doctor Strange; este último, un personaje del Universo Cinematográfico de Marvel.

Al final, Hawke terminó uniéndose a la multimillonaria franquicia, pero no como héroe. Lo encontramos en la serie “Moon Knight” (Disney+), donde interpreta al siniestro Arthur Harrow, líder de un culto religioso alrededor de la diosa egipcia Ammit; que ejerce castigo a los criminales antes de que hagan daño. Pero por más que se trate de una serie de superhéroes, esta es también una aventura clásica, como aquellas que Hawke vio en los 80, cuando solo era un adolescente.

Hablamos con el actor Ethan Hawke sobre su nueva serie "Moon Knight" para Disney+.

“‘Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida’ dejó huella en mi mente más que cualquier otras dos horas de mi vida. Tuvo un impacto permanente en mí”, cuenta Hawke a El Comercio en una entrevista por la plataforma Zoom. “Hay cierto elemento de aventura en ‘Moon Knight’, pero una de las cosas que amo de esta serie es que hay muchos géneros en uno. Es un drama psicológico, es en parte película de Marvel y película de terror. Tiene romance. O sea, si hay algo notable de esta serie, es su mezcla sencilla de múltiples géneros en una sola cosa”, añadió.

Hawke sabe una cosa o dos sobre géneros de ficción. Su carrera lo ha llevado desde el drama (“La sociedad de los poetas muertos”), acción (Día de entrenamiento”), ciencia ficción (“Gattaca”) y, recientemente, ficción histórica (“The Northman”). Además, es imposible no mencionar la trilogía “Before” del director Richard Linklater, en la que además de actuar coescribió el guión de la segunda y tercera entrega con el cineasta y la coprotagonista, Julie Delpy.

La presentación lo es todo

Luego de que el actor protagónico Oscar Isaac convenciera a Ethan Hawke de participar en “Moon Knight”, ambos se pudieron creativos no solo en las interpretaciones, sino en la creación de los personajes. En particular, el gran momento del antagonista hasta el cierre de este texto ocurre en la primera escena del primer episodio, cuando Harrow, como si se tratara de un religioso extremo, coloca cristales rotos en la base de sus zapatos y luego se los pone. Tal escena no estaba originalmente en el guion.

“Esa escena nació de mi imaginación”, dijo el actor. “Trataba de descubrir quién era mi personaje, y me preguntaba, si estuviese leyendo un cómic de “Moon Knight”, cómo presentar a Arthur Harrow. Usualmente, en los cómics que son muy buenos el primer dibujo a página completa del personaje te dice algo simbólico de él. Te dice un secreto. Y trataba de descubrir cuál podría ser su secreto. Pensaba en personas que lleva sus prácticas espirituales a un nivel muy alto, que usualmente se atacan a sí mismas u odian el pecado dentro de ellos. Empecé a pensar en él poniendo cristal cortado en la base de sus zapatos; de modo que tuviese un secreto todo el tiempo. Le dije al equipo de esto y me decían “¡deberíamos filmarlo! No sabía que empezarían la serie con eso, pero me encanta”.

