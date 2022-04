“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”) promete sacudir los cimientos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) este 5 de mayo con una aventura interdimensional que juntarán versiones dispares a lo largo de toda la historia de la franquicia de tiras cómicas. Pero entre las probables grandes revelaciones que ocurrirán en la película dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch, quizás su mayor revolución será la de incluir al primer héroe latino en todas las películas del MCU con América Chávez, interpretada por la también latina actriz Xochitl Gomez.

La heroína, quien también es miembro de la comunidad LGBTI+, se junta a otros novatos como Kamala Khan (Iman Vellani), Kate Bishop (Hailee Steinfeld) y Yelena Belova (Florence Pugh) en los marcar los nuevos pasos del MCU luego de que “Avengers: Endgame” causara el retiro de varios de los principales héroes como Captain América (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.) y Black Widow (Scarlett Johansson). Pero ¿quién es este personaje y cuál será su rol a futuro?

Una historia americana

Creada por Joe Casey y Nick Dragotta, América Chávez apareció por primera vez en la tira cómica “Vengeance #1″ (septiembre del 2011) bajo el nombre de Miss America - identidad antes por la heroína Madeline Joyce- Frank durante la edad de oro y de plata de los cómics - y como miembro del equipo conocido como Teen Brigate.

Como muchos de los personajes de los cómics, la historia de la superheroína es algo compleja e inverosímil: la sobreviviente de una realidad alterna llamada la Utopía Paralela, América creció bajo el cuidado de sus dos madres y expuesta a un ser mágico de nombre Demiurgo, razón de sus poderes. Cuando tenía seis años un incidente causó que sus madres tuvieran que sacrificarse, el mismo que la dejó a la deriva en el Universo Marvel donde decidió convertirse en una luchadora por el bien.

America Chavez poco después de abandonar la isla donde estaba cautiva. (Fuente: Marvel)

Sin embargo, posteriores historias cambian bastante el origen de América al incluir a su hermana perdida, quien revela que ella no pasó su infancia en una dimensión paralela, sino en una isla secreta al cuidado de sus dos madres, Amalia y Elena Chávez, hábiles científicas que en un intento de curar una enfermedad genética experimentaron en ella y su hermana, les otorgaron superpoderes. Bajo esta explicación, su anterior historia era una manera de lidiar con el trauma reprimido de ver a sus figuras maternas sacrificarse para dejarla escapar.

Sea cual sea la verdad, eso no cambia los poderes que presenta América Chávez. Además de tener la casi estándar fuerza y resiliencia sobrehumana tan común en las tiras cómicas, la superheroína también es capaz de volar a gran velocidad. Pero su habilidad más poderosa - aquella que la distingue de sus pares- es su capacidad de crear portales interdimensionales, probablemente la razón por la cual será incluida en la película “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”.

Sueño de multiculturalidad

Con un poco más de una década de su introducción, America Chávez se ha convertido en uno de las estrellas en ascendencia de Marvel y, a pesar de no contar con la enorme popularidad de superhéroes como Spider-Man, Captain América, Iron Man y los X-Men, la heroína mantiene un fiel grupo de fanáticos que siguen sus aventuras.

En marzo del 2017 logró convertirse en la primera superheroína latina y LGBTI+ en tener su propia historieta, la cual estuvo titulada simplemente “América” y con el guion de Gabby Rivera, una escritora latina también miembro de la comunidad gay.

Benedict Cumberbatch y Xochitl Gomez como Stephen Strange y America Chavez en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura". (Foto: Marvel Studios)

Sobre su continua popularidad, su cocreador Joe Casey opinó que se debe a que conectan íntimamente con los fans. “Algunos personajes relativamente recientes del Universo Marvel, como América Chávez, Kamala Khan y Miles Morales, se han convertido en algo muy importante para un sector de los fans que ve mucho de sí mismo en ellos. Y, para mí, la forma en que se identifican con ellos realmente parece trascender los cómics en los que han aparecido”, señaló en conversación con ComicBook.com

Para el escritor, por fin se “ha llegado a un punto en el que nuestras ficciones están reflejando nuestra realidad de una manera más precisa. Y a diferencia del Universo Marvel que se representaba en los cómics de principios de los 60, nuestra realidad es obviamente multicultural.”

Así como la llegada de América Chávez a los cómics se hizo en una época donde se buscó una mayor representación, su llegada a la gran pantalla - encarnada por Xochitl Gomez - coincide también con la multiculturalidad del MCU, visto en películas como “Eternals”, que introdujeron a la primera heroína sorda y al primer héroe gay, así como el próximo estreno de “Ms. Marvel” en junio de este año, el cual introducirá a la primera heroína musulmana. Si estos nuevos rostros conseguirán continuar con el legado Marvel y ‘volar’ por su propia fuerza, solo el tiempo lo dirá, pero esa es la apuesta que Marvel Studios hace mientras se acerca a la década y media de existencia con su Fase 4.