Desde el estreno de la serie “WandaVision” (2021), el perfil de la actriz Elizabeth Olsen creció como la espuma. Su personaje, Wanda Maximoff, una vengadora secundaria del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), se convirtió en uno de los baluartes de la franquicia, allí arriba en relevancia junto a Iron Man y el Capitán América. Ni hablar de sus poderes (tema candente en discusiones de fans), que cual videojuego se han incrementado en nivel y en “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” (“Doctor Strange y el Multiverso de la Locura”), la más reciente película de la saga, ella utiliza en todo su potencial.

Olsen llega a esta historia tras una carrera cinematográfica de más de 10 años. Hermana menor de las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, famosas por la serie “Tres por tres” y una serie de películas familiares; “Lizzie”, como la llaman sus amigos, ha compaginado su trabajo en el MCU con películas como el remake de “Oldboy” (2013), la comedia “Ingrid Goes West” (2017) y la serie de Facebook “Sorry for Your Loss” (2018). El “Multiverso…” confirma su ascenso.

Wanda y sus razones

Sin ánimos de hacer spoilers, basta decir que la palabra heroína ya no es un sustantivo preciso para referirse a Wanda, que ahora abraza la identidad de la Bruja Escarlata. ¿Pero qué opina la actriz? En la conferencia de prensa de la cinta, Olsen dijo ser una defensora del personaje. Luego, en una mesa redonda con medios de América Latina, El Comercio le consultó si no le fue difícil empatizar con el personaje, en vista de la crueldad que ejerce en la película.

“No es difícil, no. Creo que es cómo veo a todos mis personajes, tienes que… no creo que nosotros estemos muy al tanto, a veces, de lo que hacemos. En especial cuando se trata de algo que consume mucho. No creo que estemos del todo conscientes de nuestra propia conducta y, ciertamente, creo que, por su perspectiva y experiencia de vida, ella (Wanda) se siente justificada. Y todo lo que puedo hacer es defender lo que ella siente”, dijo Elizabeth Olsen.

En “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) asume la responsabilidad de proteger a la heroína adolescente América Chávez (Xochitl Gómez), que tiene el poder de moverse con libertad entre un universo y otro. La Bruja Escarlata, para recuperar a sus hijos, busca ese poder, convirtiéndose así en la antagonista de la película.

No es la única vez que la actriz interpreta a una persona de conducta, por así decirlo, cuestionable. Después de filmar para Marvel, interpretó al personaje de la vida real Candy Montgomery, que en los años 80 mató a su mejor amiga, Betty Gore, golpeándola 41 veces con un hacha. “Y yo la amo (como personaje)”, dice Olsen, sin poder contener la risa. “Creo que era una situación horrible. Siempre tendré que defender mis personajes. También creo que es positivo, en el mundo, que defendamos personas con las que no estamos de acuerdo”.

Interpretaciones y retorno

Cuando se estrenó el tráiler de la película, hubo una frase que Wanda le dirige al Doctor Strange, amenazante: “Tú rompes las reglas y te conviertes en el héroe. Yo lo hago y me convierto en el enemigo. No me parece justo”. Esas palabras encajan con la historia de ambos personajes; después de todo el hechicero puso en riesgo la realidad para ayudar al Hombre Araña y no pagó ningún precio; mientras que la bruja tomó a un pueblo de rehén para procesar su duelo y fue considerada un peligro internacional.

Este doble estándar ha llevado a que algunos interpreten las palabras de Wanda como un comentario sobre las injusticias hacia la mujer en una sociedad patriarcal. ¿Pero qué opina Olsen? La actriz, al menos en este aspecto, mantiene su distancia.

Olsen: “Alguien me había preguntado si se trata de una declaración feminista, de lo que significa ser una mujer, y podría ser. Podría ser muchas cosas. No soy una vocera de cualquier tipo de… no intentaría hacer cualquier tipo de gran declaración de esto representa tal cosa. Mi objetivo como actriz es presentar conceptos e ideas para que otras personas interpreten. No tengo una agenda”.

¿Veremos más de la Bruja Escarlata en el futuro? Olsen confía que sí, aunque ella no tiene una confirmación del estudio para aplacar la necesidad de esos fans que, desde sus redes, y desde sus butacas, esperaron que el personaje hiciera lo que le dé la gana. Sea buscar a sus hijos, sea matar a todos los que se ponen en su camino. Razones no le faltan.