El avant premiere de la esperada película de Marvel, “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, se realizó el último martes 3 de mayo en dos ciudades en simultáneo. Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) pudieron disfrutar del evento.

Hasta Cineplanet de Mall del Sur (Lima) llegaron varias figuras del espectáculo local como la actriz Francisca Aronsson y la influencer Diana Ibarra. Cinemark Lambramani (Arequipa) fue la otra locación elegida para vivir la experiencia del multiverso en todo su esplendor.

“Doctor Strange 2″ muestra al Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), quien abre un portal al multiverso al utilizar un hechizo prohibido, lo que lo llevará por una difícil misión. Ahora su equipo debe enfrentarse a una amenaza enorme.

El elenco de esta nueva entrega, dirigida por el cineasta Sam Raimi, incluye a Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams, entre otros.

Cabe resaltar que el estreno oficial de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, pelú es este jueves 5 de mayo en todos los cines del Perú. La película pertenece a la cuarta fase del MCU.