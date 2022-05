Un mes y medio después del estreno de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, Miguel Valladares, el CEO de Tondero Producciones, analiza como positivo el desempeño que la cinta peruana obtuvo en Netflix: con más de 30 millones de horas de visualización en la plataforma (logradas en su primera semana) y siendo el primer largometraje nacional hecho exclusivamente para su estreno en este servicio, que ya inició la carrera para producir más contenido audiovisual en América Latina.

En los últimos años, se filmaron importantes películas en las que el Perú ha tenido participación: “Don´t Look Up”, “Transformers: Rise of the Beasts”, “La Reina del Sur” y “Dora And The Lost City Of Gold”, por ejemplo. Pero el interés de producciones extranjeras por nuevos escenarios no solo ocurre en Latinoamérica, sino también fuera del continente. Francia y España son algunos de los países más conocidos por ofrecer fuertes incentivos tributarios a las producciones internacionales multimillonarias. Gran porcentaje del dinero recae en el desempeño de la economía del país. Por eso, para Valladares es muy importante avanzar en el tema y aprovechar el interés de grandes productoras, que siguen tocando la puerta del Perú.

-¿El Perú es competitivo en esta carrera por nuevos escenarios para filmar?

No somos competitivos en América Latina. Cuando lo hemos sido, es porque el guion marcaba específicamente que (la historia) sea en el Perú y Machu Picchu, que es reconocido a nivel mundial. Pero lo más importante es la existencia de una futura Film Commission, que haga que no solo se ruede en Cusco, sino en otras locaciones del Perú. Hay tantos lugares importantes que tenemos en el país, en la Costa, Sierra y Selva. Pero no se ha podido lograr todavía, porque no hay una promoción real de locaciones en el Perú en estos mercados.

Es cierto que hay una facilidad de realización a nivel técnico, artístico y demás, allí sí estamos en la competencia, pero, a nivel macro, como país, no. Hay leyes en Colombia, Chile, España y diferentes partes del mundo, en las que existen incentivos que el propio país otorga a productoras internacionales con la finalidad de atraer su producción. Cuando hay una inversión del 100%, el Estado hace la devolución de un porcentaje de los impuestos a través del Ministerio de Cultura o el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica (Proimágenes Colombia) o por diferentes instituciones, dependiendo del país. Como, por ejemplo, el ‘tax revenue’ (incentivo tributario), que consiste en devolver el 30% o 40% de lo invertido en el país para que sea mucho más atractivo invertir.

- ¿Pero las grandes productoras extranjeras quieren filmar en el país?

Sí, por su puesto. Han estado Paramount, Telemundo, NBC, Netflix. No puedo mencionar el nombre por contrato de confidencialidad, pero se está filmando una de estas sagas que son de las más importantes en el mundo. Lamentablemente, el tema no pasa solo por el interés de venir, sino por la falta de leyes que existen en el país para que estas grandes empresas tengan incentivos para grabar aquí. Justamente, nos está pasando ahora (con esa saga), porque vamos a hacer el ‘scouting’ para rodar algunas cositas muy particulares en Cusco, pero todo el resto de la película se va a filmar en Colombia, cuando debió rodarse completa en el Perú. Lo que han hecho es falsear el Perú en Colombia, solo van a grabar aquí algunos exteriores.

- Colombia ha recibido una inversión de casi 900 mil millones de dólares, que ha generado cerca de 10 mil empleos, gracias a proyectos que se beneficiaron de una iniciativa para la inversión audiovisual. ¿Qué se puede decir de la inversión de megaproducciones en el Perú?

Perú todavía no ha hecho una gran producción, como sucede en Colombia, donde se han filmado películas completas de Hollywood, o una ‘major film’ (producción del más alto presupuesto). Aquí, se han grabado partes, sí. Lo vimos cuando hicimos el ‘scouting’ de “Transformers”, “La Reina del Sur”, “Don’t Look Up”, y el movimiento económico es enorme. Estamos hablando de millones de millones de dólares. En todos los proyectos es totalmente distinta la inversión.

- En el caso de “Hasta que nos volvamos a encontrar”. ¿Qué tanto se ganó con esta película?

Eso lo evalúa la misma gente de Netflix. La película estuvo en el Top 10 de muchísimos países, número 1 en el Perú y otros lugares por varias semanas. Pero hay una medición que hacen ellos a nivel de suscriptores, una información que normalmente no dan.

“Hasta que nos volvamos a encontrar” (TOP 10) Horas de visualización Semana de estreno (14/2020 - 20/2020) 12,930,000 Segunda semana (21/2020 - 27/2020) 13,850,000 Tercera semana (28/2020 - 03/2020) 3,500,000 Total 30,280,000

- La película generó todo tipo de críticas, buenas y malas. ¿Pero finalmente cuál es tu veredicto sobre su desempeño?

Muy positivo. Primero, porque la gente de Netflix está súper contenta con el proyecto, sobre todo por los resultados. Es lo que querían, para eso hacen una película, para que la gente la vea, y “Hasta que nos volvamos a encontrar” ha sido un éxito a nivel de números. Netflix nos lo dijo directamente. Por otro lado, era una película hecha en el Perú para público internacional. No intentamos en ningún momento hacer una película muy peruana, muy autóctona o reflejando la identidad del Perú. La consigna que teníamos era hacer una cinta hecha en el Perú a nivel internacional y en base a eso se tomaron las decisiones. Que el actor sea el español Max Iglesias, que ya ha hecho cosas para Netflix y otras plataformas; que Stephanie Cayo sea la protagonista, porque es la única actriz peruana que ya ha hecho cosas para Netflix, como “Club de Cuervos”, “Yucatán” y un montón de otras películas que han estado en plataformas. Stephanie es una de las actrices más internacionales que tenemos en el país. El equipo de Netflix básicamente se concentró en armar con nosotros ese diseño de producción, basándose en una comedia romántica que no solo se quede en el Perú, sino que pueda viajar a los países a los que ha llegado la película actualmente.

-¿Era un requerimiento de la marca que los actores ya hayan sido parte de producciones de Netflix?

Sí, era un requerimiento, que los actores y los protagonistas hayan hecho producciones internacionales. En el caso de Stephanie, ella es muy conocida en Latinoamérica, en México y Colombia ha hecho mucho. En España también. Como en toda película comercial, siempre buscan rostros que no solo se conecten con el Perú, sino también con otros mercados, que es lo que ellos querían lograr.

-¿Qué otros requerimientos hizo Netflix?

Depende, porque ellos tienen mucho interés por todo tipo de género. Tondero ha vendido otros proyectos que no tienen nada que ver con lo comercial. Está “Canción sin Nombre”, “Wiñaypacha”… Pero, cuando se atreven a hacer un tipo de contenido más grande o apuntan a que sea más comercial, pues evidentemente los requisitos son que se tengan actores internacionales y reconocidos, que sea una comedia romántica, porque el género de esta película también lo escogieron ellos. Querían que se vea Cusco y diferentes partes del Perú.

-¿Ya tenían mapeado a Bruno Ascenso como director?

Sí, porque nosotros somos quienes les presentamos el proyecto unos años antes, y ya en ese momento la propuesta era que lo dirija.

-¿Por qué lo eligieron a él?

Primero, porque, cuando presentamos el proyecto, ya veníamos con que era escrito por Bruno, y con la posibilidad de que lo dirija. Aceptaron finalmente, porque Bruno había hecho cosas para plataformas también. Había hecho “Soltera codiciada”, a la que le fue muy bien en Netflix; “Un día eres joven”, que fue para Movistar; “A los 40″, que es una de las películas más taquilleras aquí. Cuando presentamos quién era y sobre todo a nivel comercial quién era este director en el Perú, joven y con cosas ya para plataformas, aceptaron.

-Ustedes están en conversaciones para otros proyectos con Netflix. ¿Cuáles son?

No puedo contarlo en este momento, pero estamos conversando no solo con Netflix, sino también con otras plataformas. Lo bueno es que, a partir del éxito de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, también hemos estado en otros mercados. En España se han abierto las puertas para otras plataformas. De hecho, hay una película nuestra que grabamos durante la pandemia que se va a estrenar como un ‘original’ en otra plataforma. En este año, se han abierto las puertas tanto para hacer películas como series de televisión. Pero las productoras siempre comienzan a preguntar qué beneficios hay en el país, y en principio tenemos que decirles que básicamente ninguno.

