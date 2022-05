“Moon Knight” de Disney+ no la tenía fácil al contar solo con un episodio para cerrar todas sus tramas. La serie empezó con el pie derecho, pero de manera progresiva perdió impulso, el cual solo recuperó en el quinto episodio; cuando Marc Spector y Steven Grant enfrentaron sus traumas del pasado. ¿El final de temporada dio la talla?

A continuación, SPOILERS de “Moon Knight” 1x06, “Dioses y monstruos”:

Aceptarse a sí mismo

Marc Spector (Oscar Isaac) ha muerto. Pero en el Campo de Juncos, ante la posibilidad de obtener para siempre la esquiva tranquilidad, el exmercenario decide volver al Duat, donde le espera una prisión. ¿Por qué? Cualquier descanso eterno no vale nada si solo es él se beneficia, no su otra personalidad, Steven Grant; petrificado a solo unos pasos de la puerta que lo llevaría de regreso a la Tierra. Este reencuentro, tras el que no hay camino de regreso al “cielo”, es el punto culminante del entrelazado arco de ambas personalidades, donde Steven, si bien no es el “original”, mantuvo la salud mental de un hombre herido; alguien que necesitaba ayuda y la encontró en sí mismo.

Muy aparte de que estos problemas psicológicos podrían haberse tratado con medicamentos y psicoterapia, elementos que desconocemos si existieron en la vida del avatar de Konshu; estamos ante un momento en el que, en lugar de rechazar lo inusual, Marvel Studios lo abraza. Cuando Marc acepta el valor de Steven, ambos dejan de ser piedra y recuperan la carne y el hueso. Es lo contrario a la narrativa clásica del “bien”, que sería Steven, y el “mal”, que sería Marc. Ninguno de ellos es totalmente bueno o malo, y tras unos episodios donde resolvieron la desconfianza mutua, aceptarse mutuamente es su mejor solución.

Pero salir del mundo de los muertos no es igual que volver a la vida. De regreso en su cuerpo, Marc está a punto de morir otra vez por las heridas de bala. Aquí es donde “Moon Knight” suspende la incredulidad del espectador, pues la resurrección coincide con acciones que Layla El-Faouly (May Calamawy) llevó a cabo para liberar a Konshu, donde tuvo que ver Taweret, la diosa hipopótamo; quien le habla por medio de cadáveres para decirle que no ataque a Arthur Harrow (Ethan Hawke) en venganza por la muerte de Marc. Sin el poder de un dios no podrá vencerlo.

Un abrazo literal y metafórico. Foto: Disney+.

El conflicto final (y lo que vendrá)

A diferencia de la primera vez, cuando estuvieron al borde de la muerte, esta vez son Marc y Steven quienes, como iguales, aceptan el poder del dios cuervo. Pero lo hacen solo bajo la condición de que, apenas se encarguen de Harrow, serán libres del acuerdo vinculante. Konshu, sin muchas opciones, acepta a regañadientes. Mientras tanto, Layla hace su propio trato con Taweret, convirtiéndose en el avatar de la diosa. Así, con una armadura, alas y fuerza sobrehumana, apoya a Steven/Marc en la batalla final.

La pelea muestra cómo Marc y Steven ya pueden trabajar juntos, utiliza la acción para plasmar el crecimiento de los personajes. Por su parte, la lucha de Konshu contra la diosa cocodrilo, Ammit, es también un enfrentamiento de ideas. El primero quiere juzgar a los humanos por los crímenes que han cometido, la segunda busca castigarlos antes de sus maldades. Una lucha de impacto visual, pues ambos dioses aparecen como gigantes, pero desequilibrada. Puesto que de Ammit sabemos poco, a diferencia de Konshu, la pelea carece de fuerza.

La resolución del conflicto es un retorno a los orígenes de la serie. ¿Recuerdan la sensación de no saber qué ocurría que el primer episodio transmitió tan bien? Harrow y sus aliados pierden porque hay una tercera personalidad en el cuerpo de Marc/ Steven, cuya identidad es, hasta este momento, un misterio. No vemos la pelea, solo el resultado. Anticlimático, pero se corresponde con la lógica planteada en esta ficción. Moon Knight deja con vida a Harrow al ejercer su recién ganada libertad, y un Konshu descontento lo permite, para después “liberar” a Marc/ Steven del vínculo. ¿Final feliz?

Es un nuevo día en Londres y las dos personalidades regresan a su vida normal, aparentemente. Un tiempo después, conocemos que Harrow acabó en un internado para pacientes con enfermedades mentales, del cual es secuestrado por una figura que ha matado inocentes. Lo lleva a una limusina donde Konshu, elegantemente vestido, lo recibe para decirle adiós. Harrow muere a manos del avatar del dios, que es la tercera personalidad de Marc, Jake Lockley.

Si bien este final resuelve la trama principal, hay suficiente ambigüedad como para continuar en una segunda temporada o, al menos, dejar el camino para que el héroe aparezca en el cine. “Moon Knight”, que prometió ser un personaje inusual para Marvel Studios, termina ajustándose a la fórmula, al lugar más cómodo. Dos personalidades obtienen equilibrio, mientras que una tercera mantiene peligrosa asociación con el dios chantajista. No es un mal final para Marc y Steven, al menos hasta que se den cuenta que Jake hace de las suyas. De regreso a la casilla de salida.

"Ya perdiste, causita". Foto: Disney+.

Pensamientos sueltos

Tener a personajes moralmente grises como protagonistas no es nuevo para Marvel Studios, pero sí lo es presentándolo de esta manera; con un énfasis tan claro en el proceso de sanación. O al menos el inicio del proceso, que es reconocerse en virtudes y defectos.

Marvel lo hizo. Creó un superhéroe egipcio solo para sus producciones audiovisuales, en este caso Layla como avatar de Taweret. De manera similar, DC Entertainment, por medio de la serie “Supergirl”, creó al personaje de Dreamer. En ambos casos, la heroínas se basaron en otros personajes, donde Layla toma elementos del Scarlet Scarab.

May Calamawy por fin tuvo un breve espacio para brillar con su trabajo, al cambiar de personalidades cuando se convierte en avatar de Taweret. Necesitamos que reaparezca de una manera u otra.

Buen detalle el de Jake hablando español. Por el lado de la caracterización, es pronto para emitir algún juicio, aunque parece el villano de una historia de detectives clásica. Malo hasta la médula.

Calificación

3 estrellas de 5