Ana de Armas fue nominada en la categoría de Mejor actriz para la 95ª edición de los Oscar, por su papel en “Blonde”, anunció este 24 de enero la Academia de Hollywood. Junto a la hispanocubana, completan la categoría la australiana Cate Blanchett (“Tár”) Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams (”The Fabelmans”) y Andrea Riseborough (“To Leslie”).

A juzgar por lo ocurrido en la temporada de premios hasta ahora, la máxima favorita para alzarse con este galardón es Blanchett, triunfadora en los Critics Choce y ganadora del Globo de Oro a Mejor actriz de drama pero todo puede pasar en esta gala de premios que se celebrará el próximo 12 de marzo en Los Angeles.

La nominación de Ana de Armas la convierte en la segunda actriz de nacionalidad española de la historia en ser nominada a los premios Oscar, después de Penélope Cruz.

Ana de Armas como Marylin Monroe en "Blonde". (Foto: Netflix)

Películas y series de Ana de Armas en streaming



Películas



1 "Blonde" (2022) 2 Aguas profundas - Prime Video (2022) Ben Affleck es Vic Van Allen, un esposo aparentemente abnegado que vive junto con la madre de sus hijos, Melinda (Ana de Armas). Ante el pueblo de Little Wesley en Louisiana, son el matrimonio perfecto, pero, detrás de eso, una farsa. La pareja llegó a un acuerdo para tener relaciones extramatrimoniales y no pasar por el tedioso proceso de divorcio, pero, cuando los amantes de ella empiezan a aparecer muertos, la situación se complica.

3 Sin tiempo para morir - Prime Video (2021) Es la última película de Daniel Craig, quien interpreta al legendario agente 007. Cuando el personaje pensaba que estaba en un tiempo de paz, aparece el llamado de su viejo amigo de la CIA. Con el grito de auxilio para acabar con el villano Lyutsifer Safin (Rami Malek), James Bond debe emprender un plan perfecto. En la estrategia, tiene presencia una joven agente, Paloma, que es interpretada por Ana de Armas.

4 Sergio - Netflix (2020) Sergio Vieira de Mello era una diplomático de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que representaba a la institución internacional en Iraq. Durante su estadía, sufre un bombardeo y queda atrapado entre las paredes del hotel donde estaba hospedado. Ana de Armas es Carolina, la compañera de trabajo del enviado especial a Bagdad.

5 Entre navajas y secretos - Netflix (2019) Es una película de misterio y comedia. Como un juego del crimen, un adinerado novelista cita a su familia a su mansión para celebrar su cumpleaños, pero en la mañana siguiente aparece muerto sobre su cama. Entonces, todos son sospechosos: la enfermera y amiga del hombre, Marta (Ana de Armas); el nieto playboy, Hugh (Chris Evans); la hija mayor y empresaria, Linda (Jamie Lee Curtis), entre otras personas que se encontraban esa noche en la casa.

6 Hija de Dios - Prime Video (2016) Keanu Reeves es Scott Galban, un policía que quiere justicia por el asesinato de su confiable compañero de trabajo. Después de encontrarlo muerto en una estación del metro, busca a su esposa y pistas para encontrar al culpable, pero nuevos crímenes se dan conforme más se acerca a la verdad. En esta película, Ana de Armas es Isabel, una joven católica y pieza importante de este thriller oscuro.



Series



1 "El Internado" - Vix+/ Prime Video (2007) Marcos Llega al internado de la mano de su pequeña hermana Paula. También es nueva María, que entra como nueva limpiadora. Alfonso confía en Vicky y Carol para contarles un secreto: el internado es peligroso y tienen que salir de allí como sea. Para ello, les cita de noche en el cementerio próximo al edificio.





Nominadas al Oscar 2023

“Everything Everywhere All at Once”, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, lidera con 11 candidaturas las nominaciones a la 95ª edición de los Oscar, seguida de “The Banshees of Inisherin” y “All Quiet on the Western Front”, con 9 menciones cada una.

Esta es la lista completa de las nominaciones para la 95ª entrega de los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 12 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles (EE.UU.).

Top Gun Maverick. (Foto: Captura/YouTube-Paramount Pictures México)

MEJOR PELÍCULA

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Banshees of Inisherin”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

“Triangle of Sadness”

“Women Talking”

MEJOR DIRECCIÓN

Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”)

Daniel Kwan y Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”)

Steven Spielberg (“The Fabelmans”)

Todd Field (“Tár”)

Ruben Östlund (“Triangle of Sadness”)

MEJOR ACTOR

Austin Butler (“Elvis”)

Colin Farrell (“The Banshees of Inisherin”)

Brendan Fraser (“The Whale”)

Paul Mescal (“Aftersun”)

Bill Nighy (“Living”)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Brendan Gleeson (“The Banshees of Inisherin”)

Brian Tyree Henry (“Causeway”)

Judd Hirsch (“The Fabelmans”)

Barry Keoghan (“The Banshees of Inisherin”)

Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”)

MEJOR ACTRIZ

Cate Blanchett (“Tár”)

Ana de Armas (“Blonde”)

Andrea Riseborough (“To Leslie”)

Michelle Williams (“The Fabelmans”)

Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever”)

Hong Chau (“The Whale”)

Kerry Condon (“The Banshees of Inisherin”)

Jamie Lee Curtis (“Everything Everywhere All at Once”)

Stephanie Hsu (“Everything Everywhere All at Once”)

MEJOR GUION ADAPTADO

“All Quiet on the Western Front”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

“Living”

“Top Gun: Maverick”

“Women Talking”

MEJOR GUION ORIGINAL

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Triangle of Sadness”

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

“Pinocchio”

“Marcel the Shell with Shoes On”

“Puss in Boots: The Last Wish”

“The Sea Beast”

“Turning Red”

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

“All Quiet on the Western Front” (Alemania)

“Argentina, 1985″ (Argentina)

“Close” (Bélgica)

“EO” (Polonia)

“The Quiet Girl” (Irlanda)

MEJOR FOTOGRAFÍA

“All Quiet on the Western Front”

“Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths”

“Elvis”

“Empire of Light”

“Tár”

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

“Babylon”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“Mrs. Harris Goes to Paris”

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

“All That Breathes”

“All the Beauty and the Bloodshed”

“Fire of Love”

“A House Made of Splinters”

“Navalny”

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

“The Elephant Whisperers”

“Haulout”

“How Do You Measure a Year?”

“The Martha Mitchell Effect”

“Stranger at the Gate”

MEJOR EDICIÓN

“The Banshees of Inisherin”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“Babylon”

“Elvis”

“The Fabelmans”

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Top Gun: Maverick”

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

“The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

“The Flying Sailor”

“Ice Merchants”

“My Year of Dicks”

“An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”

MEJOR CORTOMETRAJE

“An Irish Goodbye”

“Ivalu”

“Le Pupille”

“Night Ride”

“The Red Suitcase”

MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

“All Quiet on the Western Front”

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Elvis”

“The Whale”

MEJOR BANDA SONORA

“All Quiet on the Western Front”

“Babylon”

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“Applause” (“Tell It Like a Woman”)

“Hold My Hand” (“Top Gun: Maverick”)

“Lift Me Up” (“Black Panther: Wakanda Forever”)

“Naatu Naatu” (“RRR”)

“This Is a Life” (“Everything Everywhere All at Once”)

MEJOR SONIDO

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Batman”

“Elvis”

“Top Gun: Maverick”.





