La lista de nominados al premio Oscar se dio a conocer este 24 de enero del 2023 y la cinta más nominada fue “Everything Everywhere All at Once”, con 11 nominaciones. Entre los nominados figura la actriz estadounidense Stephanie Hsu en la categoría Mejor actriz de reparto.

De esta manera, la actriz estadounidense Stephanie Hsu competirá contra su compañera Jamie Lee Curtis por la estatuilla del Oscar, la cual será entregada el próximo 12 de marzo en una ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

En la categoría de Mejor actriz de reparto de los Oscar 2023, las actrices de “Everything Everywhere All At Once” competirán con la favorita Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever”), Hong Chau (“The Wale”) y Kerry Condon (“The Banshees of Inisherin”).

The nominations for Actress in a Supporting Role go to... #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/woIyaGXaEg — The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló este martes las nominaciones para la edición número 95 de los Premios de la Academia, donde la película de A24 se alzó como la principal candidata.

¿En qué categorías competirá? Mejor película, Mejor director, Guion original, Edición, Vestuario, Partitura, Canción, Actor de reparto para Ke Huy Quan, Actriz de reparto para Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu, y Actriz principal para Michelle Yeoh.

Los ganadores de la edición número 95 de los Premios Oscar se conocerán el próximo 12 de marzo en una ceremonia que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

