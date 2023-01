Michelle Yeoh, actriz principal de la película más taquillera de la productora A24 “Everything Everywhere All At Once“ (”Todo en todas partes al mismo tiempo”), se prepara para competir por el premio Oscar a Mejor Actriz. Otras nominadas son Kate Blanchett (”Tár”), Ana de Armas (”Blonde”), Michelle Williams (”The Fabelmans”) y Andrea Riseborough (“To Leslie”).

El primer trabajo de actuación de Yeoh fue en un anuncio de televisión que compartió junto a Jackie Chan en 1984. A diferencia del consagrado artista, Yeoh no tuvo una formación de artes marciales, pero sí una ardua disciplina en ballet que le ayudó a complementarse con las coreografías de pelea en películas como “Yes, Madame!” de 1985.

En un inicio ella interpretó al arquetipo de policía que se involucraba en tramas de corrupción y crimen organizado, pero a lo largo de su carrera fue diversificando sus papeles como en “Memorias de una Geisha” (2005) o “Kung Fu Panda 2″ (2011), película donde da voz a la Adivina, una cabra anciana que revela el origen del protagonista.

En su filmografía se encuentran filmes como: “Royal Warrios” (1986), “Police Story 3: Supercop” (1992), “Trío Heroico” (1993), “Wing Chun” (1994), “El secreto del talismán” (2002), “Sunshine” (2007),“La momia: La tumba del emperador Dragón” (2008), “Reign of Assassins” (2010), “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” (2021), entre otras.

Sin embargo, la película más importante que protagonizó fue “El tigre y el dragón” del año 2000, en el que actúa de Yu Shu Lien, la guardiana de una espada mágica dejada por Li Mu Bai, un poderoso guerrero que está secretamente enamorado de ella. Dirigido por Ang Lee, este filme le consiguió tres nominaciones como Mejor Actriz en los premios Golden Horse de Taipei, el premio de Cine de Hong Kong y los Bafta.

Ahora se encuentra a la expectativa gracias a la película “Everything Everywhere All At Once” de los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert que la llevarán por primera vez a la ceremonia cinematográfica más esperada por el público en general.