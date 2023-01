“The Banshees of Inisherin” (”Los espíritus de la isla” por su nombre en español) es una comedia de Martin McDonagh, director y guionista conocido por la galardonada película “Tres anuncios por un crimen” (2017). En esta oportunidad, el director vuelve a la carrera de los trofeos del cine de Hollywood con una película filmada en Irlanda y protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson. Los actores dan vida a unos amigos que viven una relación en tensión en medios de una lejana guerra. En esta nota, te contamos más detalles de la trama.

¿Qué es “The Banshees of Inisherin”?

“The Banshees of Inisherin” es una comedia irlandesa de los estudios Searchlight Pictures y está escrita y dirigida por Martin McDonagh. Fue una de las más competitivas en la 80° Edición de los Globos de Oro este año, pues obtuvo ocho nominaciones y se llevó el premio a mejor película de comedia o musical y mejor actor de musical o comedia para Colin Farrell. Compitió con “Babylon”, “Todo en todas partes al mismo tiempo”, “Glass Onion: A Knives out Mystery” y “Triangle of Sadness”.

La película narra la relación de tensión entre dos amigos, que ya no lo son más por alguna razón. Según McDonagh, con ese argumento, se intenta cuestionar la forma de llevar las relaciones sociales. “¿Te dedicas totalmente a la vida como artista y no tienes en cuenta a los amigos, los amantes o la familia?”, reflexiona McDonagh sobre su guion, informa Deadline.

“¿Es el trabajo lo más importante? ¿Importa quién sale herido en el proceso? Es un debate que no es respondido por mí o la película. No creo que tengas que ser una persona que se autoflagela, oscura u odiosa para hacer cualquier tipo de arte, incluso arte oscuro. Pero definitivamente creo que la película explora ese interesante enigma”, agrega.

Sinopsis oficial de “The Banshees of Inisherin”

Ocurre durante 1923, un momento de alerta en Irlanda por la Guerra Civil desatada cerca de una isla donde viven los mejores amigos Pádraic y Colm. Por lo menos, eso es lo que eran. Su relación no es la misma desde que uno de ellos decidió romperla y dedicarse a componer música para ser recordado por ello. Con el apoyo de su hermana Siobhán y el joven Dominic, Pádraic intenta recuperar la amistad de Colm, pero ningún intento da resultado. Por el contrario, su examigo le da un ultimátum que trae, en consecuencia, más fricciones.

¿Quiénes son los actores de “The Banshees of Inisherin”?

Colin Farrel - Pádraic

Brendan Gleeson - Colm

Kerry Condon - Siobhán

Barry Keoghan - Dominic

Gary Lydon - Garda Peadar Kearney

Pat Shortt - Jonjo Devine

Sheila Flitton - Sra. McCormick

Bríd Ní Neachtain - Sra. O’Riordan

Jon Kenny - Gerry

Aaron Monaghan - Declan

David Pearse - el sacerdote

Lasairfhíona Ní Chonaola - la cantante femenina

John Carty - el músico adulto

¿Qué premios ha ganado “The Banshees of Inisherin”?

Globo de Oro - premio a mejor película comedia o musical

Copa Volpi - Colin Farrel a mejor actor

Globo de Oro - Colin Farrel a mejor actor de comedia o musical

Globo de Oro - premio a mejor guion

Nacional Society of Film Critics Award - Colin Farrel a mejor actor

Nacional Society of Film Critics Award - Kerry Condon a mejor actriz

Nacional Society of Film Critics Award - premio a mejor guion

New York Film Critics Circle - Colin Farrell a mejor actor

Osella de Oro - premio a mejor guion

AFI Special Award - premio a la producción general

¿Dónde ver “The Banshees of Inisherin”?

La película estrenó en Estados Unidos el 21 de octubre y llegará a las salas de cine de otros países en 2023. Searchlight Pictures aún no ha establecido en qué plataforma de streaming colocará la cinta de McDonagh.

Datos de “The Banshees of Inisherin”

Nombre oficial: The Banshees of Inisherin

Director: Martin McDonagh

Actores principales: Colin Farrel, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

Género: Comedia

Clasificación: 16+ (por confirmar)

Estreno: 2023

Duración: 1h 54 m

Fotos oficiales de la película

Brendan Gleeson y Colin Farrell durante un día de filmación de "The Banshees of Inisherin". / Photo Credit: Aidan Monaghan

Martin McDonagh (en la imagen) es guionista y director de "The Banshees of Inisherin". / Photo Credit: Aidan Monaghan

Colin Farrell (en la imagen) es el protagonista de "The Banshees of Inisherin".

Más información de “The Banshees of Inisherin”

“The Banshees of Inisherin” se filmó en dos islas de Irlanda (Inishmore y Achill). En la ficción, se escuchan cañones y otras armas de fuego durante el silencio de la noche, debido a que la trama ocurre en una época de conflicto.

Si la cinta se convierte en una de las nominadas por la Academia de Hollywood, el protagonista de “The Banshees of Inisherin”, Colin Farrell, podría estar entre los competidores más difíciles de vencer para Brendan Fraser, que actúa en “The Whale”, otra de las favoritas en los Oscar 2023, según la crítica.

Trailer oficial de “The Banshees of Inisherin”





