Un sábado, por la noche, lo vemos como la estricta tía Gloria, y el siguiente como el el pícaro Arturito, la erudita Martha Hitlerman o la temida Mascaly. En “JB en ATV”, Jorge Benavides Gastello es una y mil caras a la vez. Tiene el talento de hacer reír mientras se seca el llanto, y de hacer divertidas las historias más desalentadoras. Tras recibir el Premio Luces a Mejor Programa de Entretenimiento, el comediante, productor y director de TV no oculta su emoción. “Me siento como los que recibieron el Oscar hace poco”, asegura. “Pero yo no voy a llorar”, advierte.

La figura de ATV opina, además, sobre "Jirón del humor", programa que marca el retorno a la TV de los cómicos ambulantes. “Esta es la primera vez que recibo un premio como programa propio, anteriormente lo recibí como programa en conjunto (’El especial del humor’, en 2008). Me siento demasiado feliz y emocionado porque este es un reconocimiento del público a un trabajo de muchos años”, asiente. Jorge Benavides es uno de los más importantes referentes de la comicidad en el Perú. (Foto: Alessandro Currarino) De niño veía la televisión soñando estar en ella. La primera vez que apareció en la pantalla chica tenía 10 años. Fue en el programa de Yola Polastri, interpretando “Lamento Borincano”. La segunda vez fue parodiando a Susana Higuchi en “Trampolín a la fama” de Augusto Ferrando, el cual se convirtió en su trampolín a “Risas y salsa”. Luego vinieron programas como “El Enchufe”, “JB, el imitador”, “El barrio en movimiento”, “El especial del humor” junto a Carlos Álvarez, “El wasap de JB”, entre otros. Desde el 2021 está al frente de “JB en ATV”, espacio de humor que lo consolidó como uno de los referentes más importantes de la comicidad en el Perú. “Antes nos podíamos reír de muchas cosas, ahora es más difícil, hemos tenido que autorregularnos, adaptarnos a los cambios, innovar. Lanzamos nuevos sketch, como el famoso ‘casting’, que funcionó muy bien. A las familias les encanta, sobre todo a los niños. Y ahora que tenemos a mi hermano, Alfredo, con nosotros, hemos podido refrescar el contenido que ofrecemos, y pasarla muy bien porque nos divierte durante las grabaciones y también fuera de estas”, cuenta el humorista nacional. Nuevas propuestas Benavides, quien lleva más de tres décadas haciendo humor en televisión, recibe con optimismo el retorno de los comediantes de la calle a las pantallas de Latina. El nuevo espacio “Jirón del humor” reúne a un variopinto elenco de artistas: ‘Chino Risas’, Cachay, Dorita Orbegoso, ‘Pato’ Ovalle, Jhonny Carpincho, ‘Cara de chancho’, ‘Cholo’ Victor, entre otros. “Pienso que todos tenemos derecho de trabajar en la televisión y esta es una gran oportunidad para ellos. Y no te olvides que yo también trabajo con excómicos ambulantes: Dani Rosales y Cachito. Ambos son grandes talentos”, asegura tras señalar que Rodolfo Carrión, el popular ‘Felpudini’, también formará parte del nuevo espacio de Canal 2. “Tengo entendido que va a dirigir, será un gran aporte, es muy talentoso y una extraordinaria persona. Me alegra que le hayan dado esa oportunidad”, precisa. Dupla en espera Después de quince años, en septiembre del 2022, Jorge Benavides y Carlos Álvarez volvieron a hacer dupla televisiva de humor en “El Especial”, un espacio de ATV de dos ediciones. Aquel encuentro -como era de esperarse- consiguió importantes niveles de audiencia y dejó abierta la posibilidad de un nuevo programa juntos. “A Carlos lo respeto mucho, hemos trabajado durante varios años, hemos hecho reír a muchas generaciones con nuestras ocurrencias. Después de lo que hicimos todo quedó pendiente, no volvimos a conversar del tema; pero definitivamente somos conscientes de que juntarnos sería un éxito, podría ser en alguna plataforma de Internet, por ejemplo en YouTube”, comenta. Jorge Benavides no imagina su vida lejos de la televisión y la comicidad, sin embargo asegura que dentro de algún tiempo no lo veremos más frente a cámaras. “Algún día estaré solo detrás, creando, produciendo, dirigiendo, descubriendo nuevos talentos. Así quiero terminar”, subraya.