“Mucho cuidado con lo que preguntas, trátame bonito porque estoy en el poder”, nos advierte Doña Lila (imitación de Álvarez a la primera dama, Lilia Paredes), uno de los personajes más solicitados y a la vez controvertidos del destacado comediante nacional.

En entrevista con El Comercio, el destacado humorista cuenta cómo se concretó este esperado reencuentro con Jorge Benavides y esta propuesta de humor político de dos ediciones. Revela, además, si han hablado de crear un nuevo programa juntos.

─¿Sigues recibiendo amenazas de muerte por tu imitación a la primera dama?

A raíz de que hice pública esta situación, gracias a ustedes y al apoyo de la gente, actualmente estoy en cero amenazas. Los medios de comunicación me ayudaron a difundir que personas de mala fe y mala entraña están tratando de ponerle una mordaza al humor político, y eso no se tiene que permitir, pues debe haber libertad. Toda persona pública está sujeta al humor así que hay que tener más correa, ser más tolerantes, eso es parte de la democracia.

─Hablemos de “El especial”, ¿cómo surgió esta iniciativa impensable para muchos hasta hoy?

Como diría el Chavo del 8, fue sin querer queriendo. Fue durante una visita al noticiero ATV Noticias Edición Matinal para promocionar la Campaña Magia y apoyar a todas aquellas instituciones y colectivos a favor de los niños con cáncer. Cuando salí del programa me encontré de casualidad con Jorge y Ney. Luego se dio esta reunión bastante promocionada.

─¿La de la foto que se difundió en redes sociales?

Así es. Lo anecdótico es que existió muy buena voluntad de ambas partes, y eso que yo estaba de visitante porque soy de Willax. Dijimos: “Lo hacemos”. Y se hizo. Después de once años de no trabajar juntos, hicimos un especial de una hora muy rápido, con ritmo, empatía, química, profesionalismo y entrega al público porque queríamos darle un buen producto.

─¿Participaron los equipos de producción de ambos programas?

Como existía la buena voluntad de hacer las cosas bien, con profesionalismo y entrega, participó mi equipo encabezado por Raúl Dávila y el equipo de Jorge. Todos nos unimos para crear un producto muy profesional.

─¿Por qué no estuvo Carlos Vílchez? ¿Es verdad que no quiso participar?

Para comenzar, este actor pertenece al elenco de “JB en ATV” y la idea era que en este especial estuvieran los fundadores de “El especial del humor”, como Jorge, yo, el Gordo Casaretto, quien lamentablemente ya no está entre nosotros, ‘Cachito’ Ramírez y Lelo Costa. Creo que se generó una polémica demás y sin sentido porque cada quien está en su elenco. Por mi lado, no tengo ningún problema con él.

─¿Cuál fue el criterio para elegir los sketchs de “El especial”?

Fue complicado porque tenemos muchos sketches en pareja, como las de Alejandro y Elian, Rómulo y Kimper, Claudio y Autori y otros más. Elegimos Las viejas de la Molina y Chamo y Jeta Jeta Uribe, porque eran las que más nos pedía la gente; y como quisimos innovar un poco decidimos parodiar la entrevista de Rincón a Antauro Humala, que era la noticia de la semana, y juntar a Eliane Karpa con Doña Lila. Un encuentro en California entre primeras damas.

─¿Esperabas un rating arrasador?

No diría que esperaba un rating que arrasara, lo veía como un gesto de gratitud, de un deseo de once años de que nos juntáramos para hacer un especial. Es innegable que somos una de las parejas humorísticas que no se puede soslayar en la historia de la televisión. Hubieron otras, seguramente, pero creo que “El especial del humor” caló mucho en el corazón de la gente, tal es así que “El especial” se hace por presión del público, ha sido un regalo para nuestros seguidores.

─¿Después de “El especial”, ¿qué se viene para ustedes como dupla? ¿Han conversado sobre la posibilidad de hacer un nuevo programa juntos?

No hemos conversado sobre eso. Yo sigo con “La vacuna del humor”, en Willax, y Jorge con su programa en ATV. Nunca se sabe qué pasará en el futuro, no somos adivinos. Creo que ha sido una buena ocasión para reencontramos con ese público que le tiene gran cariño a “El especial del humor”, volvió el humor político. Los políticos nos dan tantos dolores de cabeza que hay reírnos un poco de ellos (Risas).

“¡Gracias por la entrevista! Número uno, qué bueno que haya sido una entrevista cordial, respetuosa, por lo tanto me alegra que usted va a mantener su trabajo. Número 2, mi esposo, mi Pedro, está rodeado de mis hermanos Walter, David y Jenifer Paredes, y de mí, Leila Paredes, por eso va a terminar entre cuatro paredes”, concluye Doña Lila.