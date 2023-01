“Volvemos porque la gente nos respalda con su sintonía, porque nos ven cada sábado, inclusive nos ayudan con la pauta y quieren intervenir en los sketches. Cuando ocurre algo mediático me escriben para decirme que lo parodiemos, proponen qué actor puede hacer tal o cual personaje. No tienes idea del cariño que la gente le tiene al programa. Es increíble, es demasiado bonito”, asegura el director, productor, comediante e imitador de 55 años.

Jorge Benavides estrena este sábado 14 de enero, a las 8:30 p.m. una nueva temporada de "JB en ATV". (Foto: Hugo Pérez) / Hugo Perez

─En un video que ATV compartió en Instagram, se le escucha decir a ‘Rambo’ que volverán con “nuevos personajes, más sketches y más humor”. ¿Qué personajes se suman?

Los personajes irán saliendo semana a semana de acuerdo a la coyuntura. Por ejemplo, en el programa debut, tendremos a Alfredo Benavides parodiando al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, quien, además, estará presente en el programa.

─¿Qué personajes continuarán en esta temporada?

Entre los que se quedan, destaca ‘La Tía Gloria’ (parodia de la exministra y congresista Gloria Helfer) porque es muy querida. La gente la pide, se divierte con ella. Es un personaje fuerte.

─¿Alfredo llega como reemplazo de Carlos Vílchez?

Por ahora está como invitado, posiblemente más adelante pase al elenco estable; pero yo no diría que es el reemplazo de Carlos porque son comediantes muy distintos. La gente está feliz con su llegada, lo quieren bastante, me dicen que por fin habrá un imitador para que haga dupla de imitación conmigo.

─¿Vas a parodiar al expresidente Pedro Castillo?

Nunca lo he parodiado y no lo pienso hacer ahora.

─Las dos ediciones de “El Especial” lideraron el rating el 2022, lo cual indica que el televidente te quiere ver con Carlos Álvarez. ¿Han hablado sobre la posibilidad de volver a tener un programa juntos?

Claro que sí. De hecho, la conversación previa a los dos programas fue justamente sobre volvernos a juntar. “El Especial” fue una especie de prueba al aire para ver si seguíamos funcionando juntos.

─Y funcionaron demasiado bien.

Por eso lo de volvernos a juntar está pendiente. Y ahora que la gente, además de ver televisión, ve las redes, podemos hacer algo en YouTube, Instagram o en alguna otra red social. Hay varias alternativas.

─¿Es verdad que tu reencuentro con Álvarez motivó la salida de Vílchez del programa?

Eso no tuvo nada que ver, no es cierto. Como no hablo, no doy entrevistas, la gente sigue especulando cosas.

─En una entrevista con Alan Diez, Carlos Vílchez dijo que renunciaría si vuelves a trabajar con Álvarez.

Lo dijo en broma, pero la gente lo tomó en serio. Apenas me junté con Carlos Álvarez comenzaron a atacarlo en las redes, a pedirle que renuncie. La única verdad es que se fue porque América TV le ofreció una mejor propuesta económica con la que podrá adquirir algunos bienes que necesitaba y cumplir sus sueños.

─¿Siguen siendo amigos?

Nuestra amistad se mantiene intacta.

─¿A qué atribuyes el cariño de la gente por tus personajes?

Te soy sincero, no lo sé. Primero pasó con ‘La Paisana Jacinta’. Con ella hicimos circo durante varios años, con funciones llenas, los niños la adoraban, se emocionaban cuando la veían, hasta le regalaban comida. Actualmente ocurre algo parecido con ‘La Tía Gloria’.

─¿Está abierta la posibilidad de que La Paisana Jacinta vuelva a la TV?

Lo único que te puedo decir es que sigue descansando, por el momento no la necesito. Mucha gente pensó que al dejar de salir La Paisana yo iba a desaparecer, pero eso no pasó porque soy muchos personajes más: Soy Rambo, Arturito, Luis Miguel, Gloria.... Y que haya guardo uno en un baúl, no cambia nada.

─¿Quisieras que vuelva? ¿La extrañas?

Obviamente, quisiera que regrese, La extraño muchísimo porque es divertida, querida, buena onda, trabajadora, luchadora y no se deja manipular por nadie.

─En esta nueva temporada, además de Alfredo, que se sumó al elenco, ¿qué otros actores estarán?

Danny Rosales, Walter Ramírez, Martín Farfán, Lucky, Gabriela Serpa, ‘Dayanita’, quien es encantadora, divertida, y la gente la quiere mucho. También nos acompañará Kiwi’ un chico de baja estatura, muy divertido. Enrique Espejo ‘Yuca’ también estará, pero como invitado.

─¿'Yuca’ no forma parte del elenco estable por la denuncia que Clara Seminara le entabló por tocamientos indebidos?

No, eso no tiene nada que ver. Es un tema que no nos compete a nosotros.

─¿Crees que el humor político tiene el poder de cambiar situaciones, de manipular a las personas?

Al principio no estaba convencido de ello, pero con el tiempo me fui dando cuenta que uno a través del humor puede inducir a la gente a votar por un candidato determinado, a mostrarlo como incapaz cuando en realidad no lo es. Justamente ese es el humor que yo no hago.

─¿Tiene límites el humor?

Antiguamente no existían límites para el humor, pero hoy sí existen. Antes se hacían muchos chistes racistas sin medir las consecuencias, sin pensar en el daño que se causaba a los demás.

─Apelando a tu sentido de autocrítica, ¿con algún personaje cometiste excesos?

Con el ‘Negro Mama, pero después de eso me reuní con Lundu (Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos) y me comprometí con ellos a nunca más hacer un chiste racista ni a burlarme de nada que tenga que ver con el físico de las personas. Tampoco permito que lo haga alguien de mi elenco.

─¿Fue verdad que no renovaste contrato con Latina por una censura a un sketch del entonces presidente Francisco Sagasti?

Es cierto que el sketch de Sagasti no salió al aire, pero en realidad me fui porque sentí que había cumplido un ciclo en ese canal, quería buscar otro lugar donde desarrollarme.

─¿Te imaginas lejos de la televisión alguna vez?

Pero bien viejito, y seguramente detrás de cámaras, produciendo y dirigiendo, nunca quieto.