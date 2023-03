Ricardo Morán es director y productor de cine, TV y teatro, actor, guionista presentador, escritor, jurado, coach, creador de contenido, comunicador y conferencista motivacional. Es todo y mucho más de lo que alguna vez soñó cuando se involucró con el arte. “Últimamente me he cuestionado qué soy como profesional porque no lo tengo claro, solo sé que no soy un sustantivo sino un verbo: una persona que muestra, enseña, comunica, entretiene”, aclara, y anuncia que este 20 de marzo, a las 8:00 p.m., iniciará un nuevo reto televisivo: “Duelo de Campeones”.

La nueva propuesta de Latina que tendrá como jurados a Morán Vargas, Maricarmen Marín y Katia Palma, enfrentará en pruebas de imitación, canto y baile a los mejores exponentes de “Yo Soy”, “Perú Tiene Talento” y “La Voz”. De la conducción se encargarán Cristian Rivero y Pedro Pablo Corpancho. Dinámica del programa “Duelo de Campeones” es un programa original de competencia de talento, donde los participantes defenderán su título de campeón día a día. Diversos artistas se enfrentarán en duelos para poder retar a los campeones y así obtener un determinado pozo de dinero en efectivo. Cada uno iniciará con un pozo de mil soles. En la etapa final del programa quedarán tres ganadores, uno de cada formato, los cuales se enfrentarán para que el público elija al gran ganador de “Duelo de campeones”. “Es como un repaso a la nostalgia de estos once o doce años buscando talento en el país. La mecánica te obliga a estar en dos modos distintos porque al principio llegan rivales que quieren una posibilidad de tomar la silla, pero luego hay duelo de campeones, y ahí el jurado tiene que apostar económicamente por su favorito. Después, cuando el público vote, veremos si habíamos elegido bien o no. El jurado tendrá una participación mucho más activa”, explica. Destaca, además, el éxito que han alcanzado algunos participantes de los diferentes formatos, como Milena Warthon -ganadora de la competencia de folclore de la última edición del Festival de Viña del Mar- así como Susan Ochoa, Lita Pezo, Amy Gutiérrez, Farik Grippa, entre otros. “Cuando empezamos con esta aventura jamás nos imaginamos que duraría tanto. Nuestra intención era hacer solo dos temporadas de ‘Yo soy’ y, mira, aquí seguimos. Me siento orgulloso y feliz de ver a grandes talentos triunfando y brillando en diversos escenarios. Y este programa, “Duelo de campeones, será la celebración de once años de trabajo, de la escuela, de los talentos, del equipo de producción y de toda la gente que contribuyó a que esto suceda”, asiente. ─¿Cómo recibiste el triunfo de Milena en Viña del Mar? Con mucha alegría, emoción y agradecimiento por haber pasado por acá y dejarnos ser parte de su crecimiento. Ver triunfar a Milena me da enorme alegría, el cielo es el límite para artistas como ella que con trabajo y esfuerzo están logrando grandes cosas. Nosotros solo somos encargados de armar el escenario, prenderles las luces y aplaudirlos. ─Ahora que están apostando por formatos originales, ¿sigue vigente la posibilidad de que vuelvan “La Voz” y “Yo soy”? Siempre digo que dependerá del público y de Latina. Las decisiones se toman en conjunto. Por mi parte cruzo los dedos para que nos permitan seguir haciendo este tipo de programas que apuestan por la actitud positiva, la buena vibra y la competencia sana. ─¿Cuando no estás en pantalla, sigues encargándote del contenido de Rayo en la botella? Rayo en la botella, evidentemente, ya no es una empresa pequeñita como era hace diez años. Tenemos personas muy importantes que están a cargo de los roles cruciales, como Sebastián Martins y Anita Roca Rey. Ellos ven más el tema del contenido, yo estoy en la mirada empresarial, pero todos trabajamos de codo a codo para seguir adelante. Si me preguntas en qué parte del barco estoy, te respondo que ya no soy el que está cogiendo el timón sino el que está arriba, en el mástil, viendo hacia dónde podemos ir y buscando sorprender al público con cosas nuevas y diferentes. "Mi lucha más dura es la que estoy librando ahora por la nacionalidad de mis hijos. Seguimos yendo al TC para conseguir que obtengan la nacionalidad peruana" ─En tus charlas motivadoras sueles comentar etapas difíciles de tu vida, como el sobrepeso y el desempleo. ¿Cuál ha sido la lucha más dura que has librado? Creo que la que estoy librando ahora por la nacionalidad de mis hijos. Seguimos yendo al Tribunal Constitucional para conseguir que obtengan la nacionalidad peruana porque tienen derecho de ser peruanos. Esta lucha la inicié hace cuatro años y pienso seguir hasta el final. ─¿Qué representa en tu vida,“Moránmente Incorrectos”, el podcast que te permite mostrarte en una faceta muy distinta al jurado antipático de la televisión? Representa un espacio feliz, donde puedo divertirme y salir en pijama. En abril cumplimos dos años, y te aseguro que si no tuviese el éxito que tiene igual lo haría porque solo es dos veces por semana y es un momento en el cual me divierto y suelto todo. ─¿Tienes proyectos sobre ficción en cine o televisión? Volver a hacer ficción es algo que buscamos todos los que formamos parte de Rayo en la botella, probablemente sea nuestro próximo proyecto. "Duelo de campeones" tiene como jurados a Ricardo Morán, Maricarmen Marín y Daniela Darcourt. (Foto: Latina)