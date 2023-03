En marzo, Latina Televisión presentará su nuevo reality de talento. Se trata de “Duelo de campeones”, un programa de canto, baile e imitación, donde los ganadores de “Yo Soy”, “Perú Tiene Talento” y “La Voz” competirán sobre un mismo escenario.

A través de un video promocional se dio a conocer que Ricardo Morán, Katia Palma y Daniela Darcourt serán los jurados del programa que estará bajo la conducción de Cristian Rivero.

“Estoy feliz de volver a Latina y reencontrarme con mis compañeros… El programa es alucinante, sin duda, el canal sigue apostando por el talento peruano, entre las novedades: contará con público en vivo, un gran premio y una mecánica nunca antes vista”, dijo Katia Palma.

El programa producido por Latina Televisión llega a las pantallas para reunir a diversos artistas, quienes se enfrentarán en duelos para poder luego retar a los campeones (consagrados).

¿Qué dijo el público sobre el nuevo programa de Latina?

Los seguidores de los programas de talentos no dudaron de expresar su emoción y una de las que mayor apoyo recibió fue el regreso de Daniela Darcourt.

“De nuevo Dani, ufffff”, “No me lo pierdo por nada, comenzando marzo como se debe. Los mejores estarán de jurado y si estará Dani, pues lo veo”, “Yeee, espero que hagan bien los equipos, quién contra quién. Igual no me lo pierdo”, fueron algunos de los comentarios que se leen.