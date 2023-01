Katia Palma fue entrevistada por Verónica Linares para su canal de YouTube, “La Linares”, y se sinceró acerca de su decisión de no ser mamá. Ella contó que por el momento se siente bien sin hijos, pues ahora asume esta responsabilidad haciéndose cargo de algunos miembros de su familia.

La exjurado de ‘Yo Soy’, Katia Palma, reveló que en un primer momento sí le agradó la idea de ser madre y hasta lo consideró, pero luego se dio cuenta que ya era muy tarde. Agregó que hoy tiene dos perritos y le gusta su vida tal y como está.

“En un momento sí quería tener hijos, estoy hablando de hace 10 años atrás, a los 33. A los 35 dije: tengo tiempo y luego me di cuenta que se me había pasado el tren, que mis ovarios no eran como de una chibola y cómo me siento ahora: Pues me siento bien sin hijos. He optado por no tenerlos. No dudo que tenerlos debe ser lo más maravilloso del mundo, pero me gusta mi vida así”, reveló Katia Palma para Verónica Linares.

Sin embargo, la también actriz cómica no descarta la posibilidad de estar con alguien que tiene hijos. “No me molestaría alguien con hijo y hacerme cargo. Para tener hijos hay que pensarlo bien. A los 38 fui a ver cómo estaba mi útero porque se me forman quistes o miomas. A los 41 pregunté por mis ovarios y me dijo que lo mejor era que lo hubiera aspirado 10 años antes”, agregó.

Finalmente, Katia Palma reveló lo que pensó hacia sí misma cuando el médico le hizo saber que hubiera sido mejor congelar sus óvulos 10 años antes. “Dije: No siento que estoy preparada para tener a esta edad un hijo y asumí la responsabilidad con mi familia, con mi mamá a quien doy una mano, con mi sobrino, hijo de mi hermana y con mis perros que son como mis hijos”, contó entre risas.