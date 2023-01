Carlos Enrique Banderas de la Torre Ugarte, conocido en el mundo artístico como ‘Carloncho’, participó en el podcast de “El Flaco Granda” y recordó sus pininos en la radio. Fue entonces cuando el entrevistador le dijo que no la tuvo fácil, pues ingresó cuando había otros tantos talentos radiales como Carlos Galdós en las emisoras.

Fue entonces cuando ‘Carloncho’ se refirió a Carlos Galdós, de quien respondió que no solo son ‘promo’ sino que llevan curiosamente el mismo nombre. “Galdós es mi promo, además Galdós también es Carlos Enrique, hemos sido medio quisquillosos, nunca hemos tenido un acercamiento”, comentó al ‘Flaco Granda’.

Seguidamente, ‘Carloncho’ reveló sutilmente que habrían tenido su pequeña rivalidad en su momento, pero al experimentar diferentes experiencias, habrían madurado como personas y profesionales a la vez. “Hubo sus cositas, pero cuando nos tocó a los dos experimentar victorias y derrotas, eso nos hace madurar y nos hemos cruzado y hemos conversado, hemos sido cordiales”.

Finalmente, el locutor, más conocido como ‘Carloncho’, respondió que, si bien no mantiene ninguna amistad con Carlos Galdós, si hay un claro respeto entre ambos. “Patas patas no somos, pero cordinales sí somos”, agregó el ex de Rosangela Espinoza, en este podcast que ya se ha viralizado en redes sociales.

LOS DUROS MOMENTOS QUE PASÓ COMO JURADO DE “YO SOY”

Durante esta entrevista con el ‘Flaco Granda”,’Carloncho’ reveló los duros momentos que vivió cuando ingresó a ser jurado de ‘Yo Soy’. Según rveló, hasta antes de formar parte del mismo, todos hablaban bien de él, sin embargo, cuando hizo de jurado, empezaron a surgirle los ‘haters’, es decir, personas que lo atacaban a él y su trabajo.

El locutor contó que empezaron los mensajes en su contra, lo que le chocó bastante en un principio pues no había lidiado con ello anteriormente, sin embargo, Ricardo Morán le dio una lección que nunca olvidará. Resulta que le recomendó a que bloquee a los que le escribían cosas que no sumaran a su desarrollo personal y lo mismo le dijeron Cristian Rivero y Maricarmen Marín.