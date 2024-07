Tras pasar dos años en Estados Unidos, donde realizó diversos trabajos, Mayra Goñi anunció su regreso al Perú para trabajar en su carrera musical. Según dijo, fue una decisión dura porque tuvo que renunciar a sus planes de obtener la residencia americana.

A través de sus redes sociales, la también actriz reveló que tuvo que renunciar a su sueño de obtener la ciudadanía estadounidense para volver a su país natal y retomar su carrera musical.

“Esta pregunta me la hacen siempre y pues creo que es momento de hablarlo porque siempre la evado. Ha sido un proceso un poco complicado, tomar algunas decisiones a veces no es tan fácil, pero finalmente he decidido volver a Perú. Sí, he decidido volver a mi país, trabajar allá, retomar mi carrera musical”, contó Goñi.

“Ha sido, como les digo, una decisión super dura. He tenido que renunciar al proceso que llevaba de la residencia y no ha sido fácil porque ya esperé dos años”, añadió la exparticipante de “El Gran Chef Famosos”.

Cabe señalar que, pese a que volverá a empezar su trabajo en Perú, Mayra Goñi ya cuenta con algunos proyectos profesionales, entre ellos, grabar una película como protagonista.

“Ni siquiera estoy en Perú y ya voy a grabar una película como protagonista. Tengo mucha música en espera, solo tengo que ir a grabar los videoclips para empezar a lanzarla”, aclaró la recordada ‘Viviana Vílchez’ de “Los Vílchez”.

