Karim Montes Gómez, el artista de talla baja que sufrió un aparatoso accidente el pasado fin de semana en el Circo de Edwin Sierra, rompió su silencio y brindó algunos detalles de su recuperación.

El acróbata, conocido también como Pulgarcito, se cayó desde una altura considerable tras haber estado suspendido en el aire, sujetado por un par de cuerdas y aparentemente sin medidas de seguridad.

De ese modo, al ser entrevistado por “Amor y Fuego”, Montes Gómez aseguró no haber sufrido lesiones graves, sino que solo golpes leves, por lo que estaría regresando al circo en pocos días.

“Estoy bien, solamente es dolor (lo que siento)”, dijo Pulgarcito, revelando que la producción de Edwin Sierra cubrió sus gastos médicos. “(Mi caída fue fuerte), pero no tengo ninguna fractura. No trabajaré hasta que me recupere”, añadió.

Por otro lado, el célebre Pulgarcito aseguró que se accidentó en otros actos circenses. “Felizmente no fue nada grave, todo fino.

El accidente ocurrió el pasado fin de semana en el Circo de Edwin Sierra, que se desarrolla en San Juan de Miraflores. El acróbata comentó que tras el accidente fue llevado de emergencia a un centro médico.

Edwin Sierra no ha emitido algún pronunciamiento por el accidente de Karim Montes, conocido artísticamente como Pulgarcito.