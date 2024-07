A pesar de la polémica generada por su ausencia en la portada del sencillo “La vida es una fiesta”, de Wisin y Sergio George, la salsera Yahaira Plasencia confirmó su participación en el videoclip.

En una entrevista con “América Hoy”, Plasencia aclaró que la canción forma parte del nuevo álbum de Sergio George y que ella fue invitada a colaborar. “Quería explicarles a todos los fans que esta canción es una colaboración de Sergio y Wisin, Sergio me está dando la oportunidad de pertenecer al disco y en la canción de Wisin, es algo que no podía desperdiciar”, afirmó.

Si bien en el videoclip se le observa interpretando los coros, la cantante peruana evitó confirmar o negar este rol. “El clímax de toda la canción lo hago yo, la canción empieza con mi voz literal, yo me ilusiono”, indicó.

Respecto a su escasa interacción con Wisin en el video, Plasencia señaló que el reggaetonero no estaba familiarizado con la escena salsera peruana. “Wisin no me conocía, no conocía que en el Perú se hacía salsa ni conocía nada, aquí en Estados Unidos es otra cosa”, comentó.

El video musical de “La vida es una fiesta” se estrenó el 24 de julio en YouTube y rápidamente se posicionó en el puesto 26 de las tendencias en Perú.