El próximo mes de octubre llegará a los cines, tras su paso por el Festival de Cine de Venecia donde competirá en la sección oficial por el León de Oro, “Joker 2: Folie À Deux”. La cinta, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, ha presentado su nuevo y espectacular tráiler.

El avance, de casi tres minutos de duración, arranca ubicando en el timeline la secuela, que tiene lugar dos años después de los hechos relatados en la primera película cuando “Arthur Fleck arrasó en Gotham como un huracán”.

Ahora, tendrá lugar el juicio del siglo en el que se juzgará a una figura que ha alcanzado una dimensión mediática mastodóntica y al que unos ven como “un monstruo” pero en el que otros ven “un mártir” y una figura a seguir.

Y entre estos últimos está el personaje de Lady Gaga. “La primera vez que vi al Joker, cuando te vi, fue la primera vez en mi vida que no me sentí sola”, confiesa. Así, secundado por sus seguidores a las puertas del juicio, y movido por la nueva ilusión que ha generado en él la Harley Quinn de Lady Gaga, el Joker continuará con su “espectáculo” decidido a “darle al público lo que quiere”. Y eso no es otra cosa, según avanza el tráiler, que más locura, más violencia, pero ahora con música... con mucha música.

Dirigida nuevamente por Todd Phillips, quien ha coescrito el guión del filme junto a Scott Silver, Joker: Folie À Deux llegará a los cines el 4 de octubre. Y junto a Phoenix y Gaga, la secuela también cuenta en su reparto con nombres como Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland, Leigh Gill o Catherine Keener.

Al igual que otras producciones basadas en personajes de DC comics como la secuela de The Batman o la adaptación de Superman que producirá J.J. Abrams, Joker: Folie À Deux se estrena bajo el sello DC Elseworlds, la marca dentro de la que Warner lanzará todas las películas y series independientes, es decir, que no estén dentro del canon oficial del nuevo Universo DC que prepara James Gunn.

Una nueva macrofranquicia de películas y series interconectadas que darán comienzo con el DC Universe Chapter 1: God and Monsters que arrancará la serie de animación Creature Comandos y , en la gran pantalla, con el estreno a finales de julio del próximo año de Superman protagonizada por David Corenswet y escrita y dirigida por el propi James Gunn.

Con información de Europa Press.

