El actor estadounidense Joaquin Phoenix se unió este jueves a la subasta del mundo del cine en favor de Gaza, en la que participan decenas de personalidades de Hollywood y que ha recaudado hasta hoy más de 200.000 dólares, según el portal de la organización.

Phoenix donó un póster firmado de la película ‘Joker’, que sale a subasta por 1.880 dólares, y un cartel de su filme ‘You were never really here’, que también lleva la firma de su directora, Lynne Ramsay, y que tiene un precio de salida de unos 1.000 dólares.

El pasado viernes también se unieron a esta iniciativa el salvadoreño Julio Torres, guionista del programa ‘Saturday Night Live’, que ofrece una conversación con él vía Zoom y el diseño de un tatuaje personalizado desde 750 dólares; la actriz británica Emma Corrin, con un guion firmado de ‘The Crown’ (unos 430 dólares), y el actor Khalid Abdalla, con el que se puede mantener una charla “informal” desde unos 190 dólares.

Justo esta semana el cineasta mexicano Guillermo del Toro donó a la causa un lote de seis libros firmados por él, entre los que se incluye un ejemplar del ‘making of’ de su aclamado filme ‘El laberinto del fauno’.

Además, en la subasta participa el director de ‘The Zone of Interest’, Jonathan Glazer, que se encuentra en el punto de mira tras la polémica por su discurso a favor de Palestina durante la última gala de los Óscar, que le valió una carta de denuncia que firmaron más de 400 profesionales de Hollywood de confesión judía.

No obstante, unas semanas más tarde, más de 100 celebridades del mundo del cine -entre las que se incluye el propio Joaquin Phoenix- mostraron su apoyo al director en una misiva, en la que afirmaron sentirse alarmados al ver a algunos de sus colegas de industria “caracterizar erróneamente y denunciar” los comentarios de Glazer.

La subasta, que finalizó este viernes, fue puesta en marcha hace una semana por las periodistas, publicistas y cineastas Hannah Farr, Hanna Flint, Julia Jackman, Leila Latif, Sophie Monks Kaufman y Helen Simmons, y el dinero recaudado irá a parar a la organización británica Medical Aid for Palestinians (MAP).

En la causa participan otras personalidades reconocidas en el mundo del cine y la televisión como Kit Connor, Ayo Edebiri, Tilda Swinton, Rose Williams o Paul Mescal, que ofrecen objetos personalizados o incluso charlas en línea con ellos.

Con información de EFE

