Katia Palma fue entrevistada en el canal de la periodista de Verónica Linares, “La Linares” y habló sobre la liposucción que se hizo para tener la bella figura que ahora tiene. Incluso, reconoció que optó por esta opción porque no se sentía bien consigo misma.

“Uno trata de hacerse sus arreglitos. Me jale la espalda. El pompis es de los ejercicios. Mi meta es ser como Paloma Fiuza”, fue lo primero que dijo Katia Palma a Verónica Linares, lo que generó el estallido de risa de la producción del canal “La Linares”.

Además, Katia Palma admitió que en un principio tuvo miedo de hacerse la liposucción, sin embargo, también contó todas las dietas que hizo para bajar de peso y que no le resultaron. “Uno siempre quiere verse bien. Claro que me dio miedo (...) Me gusta cómo me veo, a veces evito ángulos que no me favorecen. Ya quizá en algún momento me hago a abdominoplastia”, afirmó bastante calmada.

Finalmente, la conductora reconoció que ha tenido que adquirir nuevos hábitos para mantener su peso. “Si yo como, me voy a engordar y bueno luego de hacer dietas, hice lo último. Te privas de un montón de cosas, pero ahora hago un montón de cosas como el hacer ejercicios, cosa que me cuesta”, admitió.

¿QUÉ PASÓ ENTRE KATIA PALMA Y JOHANA SAN MIGUEL?

Si bien no se sabe con certeza qué pasó entre las conductoras de televisión, la ex ‘Pataclaun’ Johanna San Miguel sorprendió con sus declaraciones porque descartó ser amiga de Katia Palma y confesó que no le importa en lo absoluto serlo. Todo ocurrió cuando Renzo Schuller le dijo que ojalá solucione las rencillas.

“Para empezar no soy amiga de Katia Palma, no soy Katia Palma. Déjame explicar primero. No soy amiga de Katia Palma y no me interesa ser amiga de Katia Palma, ok”, dijo Johanna San Miguel sin pelos en la lengua.