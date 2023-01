A todos les pasa. La cantante de salsa, Yahaira Plasencia, se encuentra viviendo una gran etapa en su carrera artística tras ser nominada a los ‘Premios Lo Nuestro’ de este año. La también bailarina logró ser una de las candidatas a ganar el concurso con su tema “La Cantante”, en la categoría “Canción del Año Tropical”. Sin embargo, su anuncio en la página oficial de dicha ceremonia que premia a los mejores cantantes latinos, no pasó desapercibo tras ser confundida con un popular artista mexicano.

La autodenominada ‘Patrona’ logró una vez más ser nominada a este evento internacional. Por ello, la página oficial de ‘Premios Lo Nuestro’, compartió su nominación en sus redes sociales, pero cometieron un error al etiquetar a otro artista llamado ‘Yahritza y su Esencia’. Esta equivocación llamó la atención y causó gran alboroto entre los seguidores de la cantante, quienes se burlaron de la salsera y algunos incluso arremetieron contra el evento.

Ante este ‘lapsus’, que hasta el momento no ha sido corregido en las redes sociales, los usuarios no dudaron en comentar y considerar que la internacionalización de la salsera no sería muy popular. “Ni la conocen a la Yaha, han etiquetado a otra persona”, “Es Yahaira Plasencia”, “Premio lo Nuestro te has equivocado, el nombre es Yahaira Plasencia, no lo que dice ahí”, fueron algunos mensajes sobre lo sucedido. Del mismo modo, sus seguidores salieron a respaldarla y pedir que se corrija tremendo error.

Por otro lado, es importante mencionar que la cantante peruana no pudo evitar presumir su nominación, como cualquier otro artista. A través de su cuenta de Instagram agradeció al productor Sergio George por el éxito con su tema ‘La Cantante’. “Tengo una noticia para ustedes, estoy muy emocionada. Gracias a Sergio George por esta canción. A mis ‘Yahalovers’. De verdad, estoy muy feliz y emocionada”, expresó con una sonrisa de oreja a oreja.

RODRIGO GONZÁLEZ SOBRE NOMINACIÓN DE YAHAIRA PLASENCIA

“Muy bien que haya sido nominada”, fue lo primero que dijo Gigi Mitre, para luego Rodrigo González responder tajantemente a los que cuestionan su nombramiento: “Si no te gusta, no votes”. Así mostraron su apoyo a la “Patrona” y cerraron las bocas a las personas que no hacen más que tirar mala vibra a la cantante.